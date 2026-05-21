Štvrtok 21. máj 2026Meniny má Zina
Al-Nassr spečatil ligový titul výhrou 4:1, Ronaldo prispel dvomi gólmi

Cristiano Ronaldo z Al Nassr (v strede) oslavuje s spoluhráčmi po strelení gólu počas semifinálového zápasu saudského Superpohára medzi Al Nassr a Al Ittihad na štadióne Hong Kong Stadium v Hongkongu, utorok 19. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Rijád 21. mája (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo získal v Saudskej Arábii svoj prvý ligový titul. Al-Nassr v záverečnom kole Saudi Pro League zdolal Damac FC 4:1 a zaistil si celkový triumf pred druhým Al-Hilal. Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty sa na rozhodujúcej výhre podieľal dvomi gólmi. Pre Al-Nassr je to 11. ligový titul v histórii, avšak prvý od roku 2019.

Ronaldo prišiel do tímu v januári 2023. S klubom tak po viac ako troch rokoch získal prvú významnejšiu trofej. Al-Nassr pritom mohol oslavovať už 12. mája, keď hostil práve svojho najbližšieho prenasledovateľa. Po kurióznom vlastnom góle brankára Benta sa však zápas skončil remízou a Ronaldov tím išiel do záverečného zápasu s dvojbodovým náskokom. Ten si napokon aj udržal. Okrem Ronalda sa vo štvrtok strelecky presadili aj Sadio Mane a Kingsley Coman. Ronaldo sa po dvoch rokoch na čele tentokrát nestal najlepším strelcom súťaže. Sezónu napokon ukončil s 28 gólmi, Angličan Ivan Toney ich nastrieľal 32 a ešte o jeden viac má na konte Mexičan Julian Quinones.

Al-Hilal vyhral v poslednom zápase na ihrisku Al-Fayha 1:0, no ani to mu nestačilo na 22. ligové prvenstvo v histórii klubu.
