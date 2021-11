Al-Sadd uvoľnil Xaviho pre potreby Barcelony

Barcelona 5. novembra (TASR) - Bývalému španielskemu futbalovému reprezentantovi Xavimu Hernandezovi už nič nebráni stať sa novým trénerom materského FC Barcelona. Katarský klub Al-Sadd potvrdil v piatok jeho uvoľnenie z funkcie, podliehajúce vyplateniu výkupnej klauzuly zo zmluvy.



Štyridsaťjedenročný Xavi na poste "Barcy" nahradí Holanďana Ronalda Koemana. V Katare mu zmluva platila až do roku 2023, len nedávno vyjadril presvedčenie, že sa oba kluby dohodnú na jeho uvoľnení. Xavi v katarskom klube dokončil aktívnu kariéru a od roku 2019 bol jeho hlavným trénerom. Po odvolaní Koemana bol bývalý dlhoročný špílmacher Kataláncov prvou voľbou klubového vedenia na uvoľnený post hlavného kouča.



"Xavi je dôležitou súčasťou histórie Al-Saddu a my mu želáme veľa úspechov v ďalšom pôsobisku," uviedol katarský klub v oficiálnom stanovisku na sociálnych sieťach.



Niekdajší tvorca hry s geniálnym futbalovým myslením získal v prvom tíme Barcelony v rokoch 1998-2015 až 25 trofejí vrátane štyroch triumfov v Lige majstrov a ôsmich titulov v španielskej lige. Celkovo nastúpil za FCB na 767 duelov.



Po odchode Koemana dočasne viedol tím Sergi Barjuan. Xavi by trénerský debut na lavičke svojho bývalého klubu mohol zažiť 20. novembra v zápase La Ligy proti mestskému rivalovi Espanyolu, informovala agentúra AFP.