Al-Thawadi priznal počet úmrtí: Približne štyristo až päťsto

Dauha 29. novembra (TASR) - Jeden z najvyšších katarských predstaviteľov zapojených do organizácie futbalových MS v Katare prvýkrát priznal počet úmrtí pracovníkov na turnaji. Ich počet by podľa generálneho sekretár Hassana al-Thawadiho mal byť medzi štyristo až päťsto, čo je drasticky vyššie číslo, než aké organizátori uvádzali predtým.



Britský novinár Piers Morgan sa pýtal al-Thawadiho, aký je podľa neho úprimný a realistický počet pracovníkov, ktorí zomreli v dôsledku budovania infraštruktúry MS. "Odhadom je to približne 400 až 500 ľudí, presné číslo nemám. Je to niečo, o čom sa diskutovalo," priznal al-Thawadi.



O tomto počte však katarskí predstavitelia predtým verejne nehovorili. Správy najvyššieho výboru z obdobia od roku 2014 do konca roku 2021 zahŕňajú len počet úmrtí pracovníkov, ktorí sa podieľali na výstavbe a rekonštrukcii štadiónov, na ktorých sa teraz konajú majstrovstvá sveta.



Podľa týchto zverejnených údajov bol celkový počet úmrtí 40. Zahŕňajú 37 úmrtí v dôsledku udalostí, ktoré Katarčania označujú za nepracovné, napríklad infarkt a tri úmrtia v dôsledku pracovných úrazov. V jednej správe sa samostatne uvádza aj úmrtie pracovníka na koronavírus uprostred pandémie.