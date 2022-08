Alaba dokonal obrat Realu, tréner Ancelotti ho vychválil

Madrid 15. augusta (TASR) - Futbalisti Realu Madrid víťazne vstúpili do nového ročníka najvyššej španielskej súťaže. Na pôde nováčika UD Almeria otočili skóre a vyhrali 2:1. Tréner úradujúceho majstra Carlo Ancelotti priznal, že jeho tím nehral nijako oslnivo, no trojbodový cieľ splnil, aj vďaka parádnemu gólu Davida Alabu z priameho kopu.



"Mali sme množstvo striel na bránu. Keď sa nám podarilo streliť prvý gól, veci už boli pre nás jednoduchšie. Som spokojný s tým, ako zápas pre nás dopadol. Nehrali sme spektakulárne, no v našej hre bolo množstvo pozitív, na ktorých môžeme stavať," vyjadril sa Ancelotti podľa AFP.



Domáci viedli od 6. minúty po góle Largieho Ramazaniho, Real však v druhom polčase po príchode tvorcu hry Luku Modriča ožil a napokon otočil nepriaznivý vývoj. O vyrovnanie sa postaral Lucas Vazquez a o triumfe favorita rozhodol v 75. minúte ľavačkou z priameho kopu striedajúci Alaba, pre ktorého to bol prvý dotyk s loptou: "Predtým, ako som vybehol na trávnik, mi tréner vravel, aby som šiel kopať priamy kop ja, že určite dám z neho gól. A po tom, ako som rozvlnil sieť, mi kouč povedal ‘vidíš, hovoril som ti to‘."



Rakúsky reprezentant trafil excelentne ponad múr k bližšej žrdi. Lopta sa do siete odrazila od žrde. Nadviazal tak na svoj gól zo zápasu Superpohára UEFA proti Eintrachtu Frankfurt (2:0). "David vie skvele zahrávať priame kopy. Striedanie prišlo hneď po faule, takže to mohol kopať on. Trafil to fantasticky, je v tom skutočne dobrý," pochválil Ancelotti strelca víťazného gólu.



Almeria, ktorá sa vrátila do La Ligy po sedemročnej prestávke, začala zápas s obhajcom titulu nádejne, napokon však zostala bez bodov. "Hráči sú smutní, pretože boli veľmi blízko k dosiahnutiu cenného výsledku. Ak však analyzujeme všetky čísla, výsledok je asi spravodlivý. Myslím si však, že úsilie mojich zverencov si zaslúžilo odmenu. Dokázali sme dostať hráčov Realu do extrémnej situácie, v ktorej museli vydať zo seba maximum, aby sa vrátili do zápasu. Prvý gól bol pre nás smoliarsky, lopta sa tam nešťastne odrážala, ale pri druhom môžeme iba zatlieskať, pretože to bol parádny gól," povedal tréner domácich Joan Rubi.