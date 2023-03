Alaba hlasoval za Messiho: Bolo to tímové rozhodnutie

Paríž 1. marca (TASR) - Rakúsky futbalista David Alaba vysvetlil, prečo v ankete Medzinárodnej futbalovej asociácie (FIFA) hlasoval za Lionela Messiho ako Hráča roka. Podľa obrancu Realu Madrid to bolo rozhodnutie celého reprezentačného tímu.



Fanúšikovia "bieleho baletu" ostro skritizovali voľbu Alabu, nechápu, ako hráč Realu mohol hlasovať za dlhoročného futbalistu FC Barcelona. Podľa nich mal 30-ročný obranca podporiť svojho klubového spoluhráča Karima Benzemu.



Alaba ako kapitán hlasoval v ankete za rakúsky tím. "Nebol to môj výber, ale voľba celého národného mužstva. V šatni sme hlasovali a takéto vyšlo poradie," povedal podľa agentúry AFP Alaba, ktorý na sociálnych sieťach čelil urážkam zo strany fanúšikov Realu. "Každý vie, najmä Karim, ako veľmi obdivujem jeho výkony. Často som hovoril, že je pre mňa najlepší útočník na svete, a to stále platí," dodal.



Kapitán chorvátskej reprezentácie a opora Realu Luka Modrič dal v hlasovaní na prvé miesto Benzemu a až za ním zvolil Messiho. Argentínsky útočník, ktorý ako kapitán doviedol národné mužstvo k titulu na MS v Katare, vyhral túto anketu siedmykrát v kariére. Druhý skončil v hlasovaní francúzsky kanonier a jeho spoluhráč z Paríža St. Germain Kylian Mbappe, Benzema bol tretí.