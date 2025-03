Alaba je po 16 mesiacoch späť v národnom tíme, nastúpi proti Srbsku

Viedeň 19. marca (TASR) - Rakúsky futbalista David Alaba sa po 16 mesiacoch vracia do zostavy národného tímu. Obranca Realu Madrid by mal nastúpiť vo štvrtkovom súboji play off Ligy národov proti Srbsku. Bude to pre neho prvý reprezentačný zápas po vážnom zranení kolena.



"Po takej dlhej prestávke nie je jednoduché dostať sa späť do rytmu. Ale myslím si, že doteraz prebiehala tá cesta celkom pozitívne. Cítim sa skutočne dobre a postupne robím malé krôčiky vpred," povedal 32-ročný Alaba. Podľa agentúry APA by mal štartovať v základnej zostave domácich, pre reprezentačného kapitána to bude 106. duel v národnom drese.



Alaba pauzoval pre zranenie dlhých 13 mesiacov. Už 19. januára sa vrátil do zostavy Realu a v jeho drese zasiahol do ôsmich súťažných stretnutí, než sa mu vo februári opäť ozvali problémy s priťahovačom. Tréner Ralf Rangnick musel lobovať u predstaviteľov madridského klubu, aby ho pustili na reprezentačný zraz: "Som megašťastný, že David je opäť k dispozícii. Je výnimočný hráč, takých veľa niet. Som veľmi šťastný, že je znovu s nami." Duel Rakúsko - Srbsko v play off o A/B-divíziu sa uskutoční vo štvrtok o 20.45 h na viedenskom Štadióne Ernsta Happela.