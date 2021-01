Alaba má z Bayernu Mníchov údajne namierené do Realu Madrid

Madrid 1. januára (TASR) - Rakúsky futbalový obranca David Alaba by po skončení svojho pôsobenia v Bayerne Mníchov mohol zamieriť do Realu Madrid. Ten je podľa denníka Marca favorit na jeho angažovanie a plánuje s ním v najbližšom čase rokovať o prípadnej zmluve.



Alaba má s Bayernom kontrakt iba do júna tohto roka a môže sa tak už dohodnúť s iným klubom na budúcej spolupráci. Na jeseň sa s ním nemecký šampión usiloval o predĺženie zmluvy, no obe strany nenašli spoločnú reč. Podľa britských médií majú o jeho služby vážny záujem aj FC Chelsea a Manchester United.



Dvadsaťosemročný Alaba prišiel do Bayernu ešte ako junior z Austrie Viedeň v roku 2008, do prvého tímu Bavorov sa presadil o dva roky neskôr.