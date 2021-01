Alaba sa vraj dohodol s Realom Madrid na 4-ročnej zmluve

Madrid 19. januára (TASR) - Rakúsky futbalový obranca David Alaba by mal po skončení svojho pôsobenia v Bayerne Mníchov zamieriť do Realu Madrid. Opäť o tom informoval denník Marca s tým, že "biely balet" sa už s hráčom dohodol na štvorročnej zmluve.



Podľa Marcy bude Alaba prvou letnou posilou Realu, ročne zarobí 11 miliónov eur. K tímu sa pripojí hneď, ako mu 30. júna vyprší platná zmluva s Bavormi. V klube už údajne aj absolvoval lekársku prehliadku.



Sedemnásobný futbalista roka v Rakúsku má s Bayernom kontrakt do júna tohto roka a od 1. januára tak mohol rokovať s inými klubmi. Na jeseň sa s ním nemecký šampión usiloval o predĺženie zmluvy, no obe strany nenašli spoločnú reč. Podľa zahraničných médií mali o jeho služby vážny záujem aj Chelsea Londýn, FC Liverpool, Manchester United či Paríž St. Germain. Real neponechal nič na náhodu a už v januári si ho zaviazal. Trhová hodnota obrancu sa pohybuje na úrovni 65 miliónov eur, do Realu ale príde ako voľný hráč zadarmo. Považujú ho za jedného z najlepších obrancov na kontinente.



Dvadsaťosemročný Alaba prišiel do Bayernu ešte ako junior z Austrie Viedeň v roku 2008, do prvého tímu Bavorov sa prvýkrát presadil o dva roky neskôr. Následne ešte polroka hosťoval v Hoffenheime. S tímom získal 23 trofejí, vrátane dvoch triumfov v Lige majstrov, deviatich nemeckých majstrovských titulov, v 408 dueloch v drese FCB dal 32 gólov a pridal 49 asistencií. Informovala agentúra DPA.