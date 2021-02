Alaba ukončil špekulácie, po sezóne opustí Bayern Mníchov

Mníchov 16. februára (TASR) - Rakúsky futbalista David Alaba opustí po tejto sezóne Bayern Mníchov. Dvadsaťosemročný obranca to potvrdil na utorkovej tlačovej konferencii.



Kontrakt s Bavormi mu vyprší 30. júna, a hoci sa Bayern usiloval o jeho predĺženie, s hráčom nenašli spoločnú reč ohľadom mzdy. Zahraničné médiá už dlhšie špekulujú o Alabovej budúcnosti, viackrát sa skloňovalo meno Real Madrid. "Ešte som sa nerozhodol, na to bude ešte dosť času," citovala Alabu agentúra APA.



Do Bayernu prišiel ešte ako junior z Austrie Viedeň v roku 2008, do prvého tímu Bavorov sa prvýkrát presadil o dva roky neskôr. Následne ešte polroka hosťoval v Hoffenheime. S tímom získal 24 trofejí, vrátane dvoch triumfov v Lige majstrov, deviatich nemeckých majstrovských titulov, v 415 dueloch v drese FCB dal 33 gólov.