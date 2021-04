Alaphilippe bude jazdiť za Deceuninck-Quick Step do roku 2024

Paríž 15. apríla (TASR) - Úradujúci majster sveta v cyklistike Julian Alaphilippe z Francúzska sa dohodol s tímom Deceuninck-Quick Step na predĺžení kontraktu do roku 2024. Informáciu zverejnila vo štvrtok belgická stajňa.



Dvadsaťosemročný Francúz mal doterajšiu zmluvu platnú iba do konca prebiehajúcej sezóny. "Bola to logická vec. Ani na moment neprichádzala do úvahy otázka, že by som mal urobiť niečo iné. My sme vlčia svorka a pretekáme, aby sme vyhrávali. Je to naša mentalita a jedna z našich silných stránok, všetci ťaháme za jeden povraz. To je jeden z dôvodov, prečo sa tu cítim dobre a robím to, čo robím s nesmiernym potešením," vysvetlil rozhodnutie predĺžiť spoluprácu.



Alaphilippe pôsobí v tíme Patricka Lefevereho od svojho profesionálneho debutu v roku 2014. Informovala agentúra AFP.