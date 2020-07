Alaphilippe sa nemôže dočkať pretekov, začne na Strade Bianche

Paríž 14. júla (TASR) - Francúzsky cyklista Julian Alaphilippe predstavil v utorok svoj program po reštarte sezóny. Vstúpi do nej účasťou na dvoch klasikách, ktoré v uplynulej sezóne vyhral. Prvého augusta sa predstaví na Strade Bianche a o týždeň neskôr na Miláno - Sam Remo. Prvými etapovými pretekmi budú pre neho Criterium du Dauphine.



Štvordňové podujatie odštartuje v meste Clermont-Ferrand 12. augusta a malo by ho pripraviť na vrchol sezóny Tour de France. Najslávnejšie podujatie je na programe od 29. augusta do 20. septembra. "Horím túžbou po reštarte sezóny. Chcem už spoznať pocit zo súťaženia a zistiť, čoho som schopný," vyhlásil nositeľ žltého trička vo väčšine etáp v predchádzajúcej edícii Tour. Správu priniesla agentúra AFP.