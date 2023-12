Alaphilippe sa po desiatich rokoch opäť predstaví na Tour Down Under

Paríž 5. decembra (TASR) - Francúzsky cyklista Julian Alaphilippe sa po zdravotných problémoch plánuje vrátiť do súťažného diania v plnej forme. Majster sveta z rokov 2020 i 2021 odštartuje novú sezónu v Austrálii na Tour Down Under, kde sa predstaví po desiatich rokoch.



Alaphilippe sa na januárovom worldtourovom etapáku objavil naposledy v roku 2014, keď debutoval na profesionálnom okruhu. "Som veľmi šťastný, že sa vraciam do Austrálie. Nadchádzajúca edícia podujatia ponúka viacero zvlnených úsekov a ťažších stúpaní. Teším sa, že sa vrátim na Willunga Hill a prvýkrát budem stúpať na Mount Lofty," prezradil jazdec tímu Soudal Quick-Step podľa AFP.



Tour Down Under sa bude konať od 12. do 21. januára. Všetky etapy sú naplánované v okolí mesta Adelaide.