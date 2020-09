Imola 27. septembra (TASR) - Francúz Julian Alaphilippe sa stal majstrom sveta v cyklistických cestných pretekoch. Na trati v talianskej Imole získal svoj premiérový titul. Pre Francúzsko vybojoval prvý dúhový dres v tejto disciplíne od roku 1997, keď zvíťazil Laurent Brochard.



Alaphilippe absolvoval trať dlhú 258,2 km za 6:38:34 h. Na druhom mieste finišoval Belgičan Wout van Aert s odstupom 24 sekúnd, ktorý v špurte päťčlennej skupiny predstihol bronzového Švajčiara Marca Hirschiho. Na štarte chýbali viaceré zvučné mená, vrátane trojnásobného šampióna Slováka Petra Sagana i obhajcu titulu Dána Madsa Pedersena. Sagan dal prednosť príprave na Giro d'Italia.



Z pätice Slovákov Juraj Bellan, Andrej Cully, Marek Čanecký, Martin Haring a Patrik Tybor nedokončil preteky ani jeden. Najďalej sa dostal Patrik Tybor, ktorý ako jediný preťal kótu 200 km a to na 136. mieste s 20-minútovým mankom na čelo. Do cieľa sa však už nedostal.



"Ďakujem tímovým kolegom, ktorí vo mňa verili a odviedli poriadny kus práce. Vždy som sníval o tom, že sa sa stanem majstrom sveta. Nikdy som nebol na pôdiu, hoci som bol niekoľkokrát blízko. Je to míľnik v mojej kariére," tešil sa po pretekoch Alaphilippe.



Trať poskytovala 4650 výškových metrov a pelotón sa pohyboval na 28-kilometrovom okruhu. Oproti predchádzajúcim ročníkom profil neobsahoval na začiatku dlhšiu nájazdovú pasáž, očakávala sa ostrá cyklistika hneď od štartu. Hneď v úvode bolo na rade stúpanie (2,2 km a 3,2 percent), nasledoval kopec Mazzolano (2,7 km a 6,1 percent). Po tomto náročnom úseku nasledoval druhý kopec Cima Galisterna (2,7 km, 6,4 percent). Z vrcholu zostávalo do cieľa dvanásť kilometrov a z toho len posledných 4000 metrov sa išlo po rovine. Profil trate nevyhovoval čistokrvným šprintérom, žiaden zo súperov Petra Sagana v boji o zelený dres na nedávno skončenej Tour de France sa na štart nepostavil.



V úvode sa vytvoril únik, ktorý obsahoval sedem jazdcov. Boli medzi nimi Nemec Jonas Koch, Nór Torstein Träen, Rakúšan Marco Friedrich, Kazach Daniil Fominych, Japonec Jukija Araširo, Mexičan Ulises Castillo Soto a Rumun Eduard Grosu. Počas 2. kola si skupina vypracovala viac ako sedemminútový náskok, no pelotón ostával pokojný. Pri kontrole tempa boli viditeľní hlavne Švajčiari, Slovinci a Dáni, ktorí obhajovali dres majstra sveta.



Náskok vedúcej skupiny sa začal zmenšovať. V stúpaniach mali niektorí jazdci problémy a na čele sa tak osamostatnila dvojica Koch a Träen. Tých pohltil pelotón 69 km pred cieľom a tón pretekov začali udávať Francúzi. Štyridsaťdva kilometrov pred cieľom prekvapujúco zaútočil víťaz Tour de France Tadej Pogačar zo Slovinska. Pelotón však jeho iniciatíva nechala chladným a hoci si vypracoval približne 25-sekundový náskok, zhruba 20-kilometrov pred cieľom boli všetci favoriti opäť pospolu.



Následne sa pokúsili o útok viacerí pretekári. Neuspel Holanďan Tom Dumoulin, či domáci vrchár Vincenzo Nibali. Na vrchole posledného stúpania Cima Gallisterna (7,3%) 12 km pred cieľom šliapol do pedálov Francúz Julian Alaphilippe a vypracoval si približne desaťsekundový náskok pred päticou Primož Roglič (Slovin.), Wout van Aert (Belg.), Michal Kwiatkowski (Poľ.), Jakob Fuglsang (Dán.) a Marc Hirschi (Švajč.).



Dvadsaťosemoročný víťaz pretekov Okolo Slovenska z roku 2018 už záver zvládol a na stupňoch víťazov ho doprevadili ďalší dvaja cyklisti, ktorí nedávno dokončili Tour de France. Van Aert potvrdil svoje rýchlostné predpoklady a vyhral špurt o druhé miesto. Tretí skončil Švajčiar Marc Hirschi, ktorý na Tour de France triumfoval v 12. etape.