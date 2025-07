Alaphilippe si vykĺbil rameno a chybne oslavoval triumf

Carcassonne 20. júla (TASR) - Francúzsky cyklista Julian Alaphilippe v nedeľu chybne oslavoval svoj triumf v 15. etape Tour de France. Podľa jeho vlastných slov mu po páde, pri ktorom si vykĺbil rameno, prestalo fungovať rádio. V záverečnom šprinte bol síce rýchlejší ako jeho súperi, no v skutočnosti finišoval až na treťom mieste.



Etapu ovládol Belgičan Tim Wellens, druhý skončil jeho krajan Victor Campenaerts. „Bohužiaľ, po páde mi prestalo fungovať rádio. Snažil som sa zašprintovať čo najlepšie ako som vedel a myslel som na víťazstvo v etape. Ako hlupák som zdvihol ruky a tešil som sa, no predo mnou už bolo zopár pretekárov,“ povedal 33-ročný jazdec tímu Tudor Pro Cycling pre francúzsku televíznu stanicu. Dvojnásobný majster sveta (2020 a 2021) sa už raz chybne tešil z víťazstva. Počas klasiky Liége-Baston-Liége v roku 2020 zdvihol ruky príliš skoro a triumf v etape získal napokon Slovinec Primož Roglič.



V prvej polovici etapy si Alaphilippe pri páde privodil zranenie. V tej druhej potom dopomohol v úniku tímovému kolegovi Michaelovi Storerovi a ocitol sa v špurte o 3. miesto. „Podarilo sa mi rameno vložiť späť. Deň mohol dopadnúť lepšie, ale mohol som tiež ísť domov, takže je to v poriadku.“