Alaphilippe vyhral 12. etapu. Takto som to neplánoval, povedal

výsledky 12. etapy Giro d´Italia (Martinsicuro - Fano, 193 km):



1. Julian Alaphilippe (Fr./Soudal Quick-Step) 4:07:44 h, 2. Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ekv./Ineos Grenadiers) +31 s, 3. Quinten Hermans (Belg./Alpecin-Deceuninck) +32, 4. Michael Valgren Andersen (Dán./EF Education-EasyPost) +43, 5. Cristian Scaroni (Tal./Astana Qazaqstan Team), 6. Matteo Trentin (Tal./Tudor Pro Cycling Team), 7. Simon Clarke (Austr./Israel-Premier Tech), 8. Gijs Leemreize (Hol./Team DSM - firmenich), 9. Mirco Maestri (Tal./Team Polti), 10. Benjamin Thomas (Fr./Cofidis) všetci +1:30 min.



Celkové poradie po 12. etape:



1. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) 45:22:35 h, 2. Daniel Felipe Martinez Poveda (Kol./Bora-Hansgrohe) +2:40 min., 3. Geraint Thomas (V.Brit./Ineos Grenadiers) +2:56, 4. Ben O'Connor (Austr./AG2R La Mondiale) +3:39, 5. Antonio Tiberi (Tal./Bahrain Victorious) +4:27, 6. Romain Bardet (Fr./Team DSM - firmenich) +4:57, 7. Lorenzo Fortunato (Tal./Astana Qazaqstan Team) +5:19, 8. Filippo Zana (Tal./Team Jayco AlUla) +5:23, 9. Einer Augusto Rubio Reyes (Kol./Movistar Team) +5:28, 10. Thymen Arensman (Hol./Ineos Grenadiers) +5:52

Fano 16. mája (TASR) - Francúzsky cyklista Julian Alaphilippe triumfoval vo štvrtkovej 12. etape pretekov Giro d´Italia, ktorá merala 193 km a viedla z Martinsicura do Fana. Jazdec tímu Soudal–Quick-Step zvíťazil s náskokom 31 sekúnd na Jhonatana Narvaeza z Ekvádoru (Ineos Grenadiers), tretí finišoval Belgičan Quineten Hermans z Alpecin–Deceuninck (+32). Alaphilippe slávil prvý triumf v sezóne po tom, ako absolvoval 140 kilometrov v úniku s Talianom Mircom Maestrim (Polti Kometa). Na čele celkového poradia zostal Slovinec Tadej Pogačar z SAE Team Emirates.Zvlnený profil etapy vyhovoval klasikárom. Na jej štart sa už nepostavil Holanďan Fabio Jakobsen z DSM, ktorý odstúpil v dôsledku zranení po ťažkom páde v 11. etape. V úvode takmer všetky tímy útočili, napokon uniklo pelotónu až 38 pretekárov. Úplne vpredu prešli prvou rýchlostnou prémiou Alaphilippe s Maestrim. Práve táto dvojica ušla prenasledovateľom, 90 km pred cieľom mala náskok už vyše dvoch minút na veľkú skupinu. Francúzsko-talianske duo začalo postupne strácať z náskoku, pred kopcom Monte Giove (1,1 km, 9,7 percenta) s vrcholom 10 km pred cieľom sa Alaphilippe zbavil Maestriho a rozhodol sa pre sólový únik. Ten úspešne zvládol až do konca a po takmer roku zvíťazil. V etape Giro d'Italia sa predtým ešte nikdy z triumfu netešil.Celkovo to bolo jeho 42. prvenstvo v profipelotóne. "uviedol Alaphilippe v prvej televíznej reakcii.