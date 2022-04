Alaphilippe vyhral 2. etapu Okolo Baskicka, celkovo vedie Roglič

Okolo Baskicka - 2. etapa (Leitza - Viana, 208 km):

1. Julian Alaphilippe (Fr./Quick-Step Alpha Vinyl) 5:04:35 h,

2. Fabien Doubey (Fr./TotalEnergies),

3. Quinten Hermans (Bel./Intermarché-Wanty-Gobert),

4. Hugo Houle (Kan./Israel-Premier Tech),

5. Orluis Aular (Venez./Caja Rural-Seguros RGA),

6. Gotzon Martin (Šp./Euskaltel-Euskadi) všetci rovnaký čas ako víťaz



Celkové poradie:

1. Primož Roglič (Slov./Jumbo-Visma) 5:14:23 h,

2. Remco Evenepoel (Bel./Quick-Step Alpha Vinyl) +5 s,

3. Remi Cavagna (Fr./Quick-Step Alpha Vinyl) +16,

4. Geraint Thomas (V. Brit./INEOS Grenadiers),

5. Adam Yates (V. Brit./INEOS Grenadiers),

6. Aleksandr Vlasov (Rus./BORA-hansgrohe) všetci +18

Viana 5. apríla (TASR) - Francúz Julian Alaphilippe zvíťazil v utorkovej 2. etape cyklistických pretekov Okolo Baskicka, ktorá mala zvlnený charakter a viedla z Leitzy do Viany (208 km).Dvadsaťdeväťročný jazdec tímu Quick-Step Alpha Vinyl Team a najväčší favorit etapy vyťažil z vynikajúcej práce belgického kolegu Remca Evenepoela. Na trase druhého dňa boli tri hodnotené stúpania, pretekári museli prekonať viac ako 2500 výškových metrov.Domácemu Ibonovi Ruizovi sa nepodarilo dotiahnuť únik do víťazného konca, pelotón ho pohltil na poslednom kilometri. V špurte do mierneho kopca mal najrýchlejšie nohy Alaphilippe pred krajanom Fabienom Doubeyom z tímu TotalEnergies a Belgičanom Quintenom Hermansom z Intermarché-Wanty-Gobert. Líder podujatia Slovinec Primož Roglič (Jumbo-Visma) má v celkovom poradí päťsekundový náskok pred Evenepoelom.Slováci na pretekoch, ktoré vyvrcholia v sobotu záverečnou 6. etapou, neštartujú.