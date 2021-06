Alaphilippe vyhral úvodnú etapu Tour de France a získal žltý dres

Na snímke český cyklista Petr Vakoč počas prvej etapy cyklistických pretekov Tour de France z Brestu do Landerneau (197,8 kilometrov) 26. júna 2021. Foto: TASR/AP

Výsledky 1. etapy (Brest - Landerneau, 197,8 km):

1. Julian Alaphilippe (Fr./Deceuninck-QuickStep) 4:39:05 h,

2. Michael Matthews (Aus./BikeExchange) +8 s,

3. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma),

4. Jack Haig (Aus./Bahrain Victorious),

5. Wilco Kelderman (Hol./Bora-Hansgrohe),

6. Tadej Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates),

7. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ),

8. Sergio Higuita (Kol./EF Education-Nippo),

9. Bauke Mollema (Hol./Trek-Segafredo),

10. Geraint Thomas (V.Brit./Ineos Grenadiers) všetci rovnaký čas, ...

73. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +3:17



Celkové poradie:

1. Alaphilippe 4:38:55 h,

2. Matthews +12 s,

3. Roglič +14,

4. Haig +18,

5. Kelderman,

6. Pogačar,

7. Gaudu,

8. Higuita,

9. Mollema,

10. Thomas všetci rovnaký čas, ...

73. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +3:27



Bodovacia súťaž:

1. Alaphilippe 50 b,

2. Matthews 43,

3. Ide Schelling (Hol./Bora-Hansgrohe) 20, ...

8. SAGAN 15



Vrchárska súťaž:

1. Schelling 3 b,

2. Alaphilippe 2,

3. Anthony Perez (Fr./Cofidis, Solutions Crédits) 2

Landerneau 26. júna (TASR) - Domáci cyklista Julian Alaphilippe triumfoval v úvodnej etape 108. ročníka Tour de France a ako prvý si obliekol žltý dres. Jazdec stajne Deceuninck-QuickStep sa v sobotu presadil v záverečnom stúpaní do cieľa a 197,8 km dlhú trať z Brestu do mesta Landerneau zvládol za 4:39:05 h. Druhé miesto obsadil Austrálčan Michael Matthews (BikeExchange) a po tretie si prišiel Slovinec Primož Roglič (Jumbo-Visma). Slovák Peter Sagan v drese Bora-Hansgrohe skončil na 73. mieste.Dvadsaťdeväťročný Alaphilippe si rovnako ako vlani a predvlani obliekol žlté tričko, tentoraz hneď v prvý deň. Bolo to už jeho šieste víťazstvo na Tour a 36. v kariére.uviedol Alaphilippe, ktorý sa stal pred dvoma týždňami prvýkrát otcom. Narodil sa mu syn:Organizátori pripravili na úvod nového ročníka slávnych pretekov zvlnenú etapu, ktorá vyvrcholila záverečným stúpaním pred cieľom v Landerneau s dĺžkou 3,1 km a priemerným sklonom 5,3%. Okrem toho čakalo na cyklistov ďalších päť stúpaní 3. a 4. kategórie.Hneď po štarte sa snažilo dostať do úniku mnoho pretekárov, asi po 20 km sa to podarilo šestici - Franck Bonnamour (B&B Hotels p/b KTM), Cristian Rodriguez (TotalEnergies), Danny van Poppel (Intermarché-Wanty Gobert), Anthony Perez (Cofidis), Ide Schelling (Bora-Hansgrohe) a Connor Swift (Arkéa-Samsic). Čoskoro si vypracovali asi trojminútový náskok, pelotón, ktorý viedli Čech Petr Vakoč (Alpecin-Fenix) a Belgičan Tim Declercq (Deceuninck-QuickStep), ich však ďaleko nepúšťal. Situácia sa dlho nemenila, jazdci z úniku sa v prvej polovici trate pobili o body na vrchárskych prémiách, pelotón išiel pokojne a strážil si pozíciu.Na štvrtom stúpaní dňa Côte de Stang Ar Garront (4. kat., 2 km, 3,4%) zaútočil Schelling a vydal sa na sólovú jazdu. Jeho spolubojovníkov z úniku pohltil balík asi 70 km pred cieľom. Mladý Holanďan z Bory držal dvojminútový náskok, pozbieral body na ďalších dvoch kopcoch i rýchlostnej prémii a uchmatol si pre seba vrchársky dres. Špurt balíka na prémii vyhral Caleb Ewan (Lotto Soudal) za 17 bodov, druhý Sagan ich získal 15.Na méte 45 km pred cieľom prišlo k hromadnému pádu v pelotóne. Tony Martin (Jumbo-Visma) išiel takmer na jeho čele, keď zavadil o kartónový banner diváka, ktorý stál príliš blízko a vystrčil ho ďaleko do cesty. Stalo sa to na úzkej ceste a do Martina vrazili ďalší a ďalší pretekári. Na zemi skončila veľká časť pelotónu, ktorý musel úplne zastaviť. Niekoľko cyklistov potrebovalo ošetrenia, výmenu bicyklov či pomoc mechanikov. Pádu sa vyhla len malá skupinka z čela hlavného poľa, ktorá následne počkala na ostatných. Na zemi skončil aj Peter Sagan, no neutrpel žiadne viditeľné zranenie a onedlho sa dostal späť do hlavného balíka. Jasha Sutterlin (DSM) musel odstúpiť. Vzadu zostali favorit na výhru v etape Wout van Aert (Jumbo-Visma) i Miguel Angel Lopez (Movistar) či Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious), no čoskoro sa dotiahli do čelnej skupiny.Tridsať kilometrov pred cieľom mal Schelling na čele približne minútový náskok, no ten rýchlo klesal a novosformovaný pelotón ho o pár kilometrov neskôr pohltil. Blížilo sa vyvrcholenie úvodnej etapy, na čele balíka sa zoradili vláčiky, ktoré pracovali pre svojich lídrov. Tempo bolo veľmi vysoké a 7,5 km pred cieľom prišlo k ďalšiemu ťažkému pádu asi v prvej štvrtine pelotónu. Na zemi skončili desiatky pretekárov aj viacerí lídri svojich tímov. Do cieľa smerovala len oklieštená skupina asi 60 pretekárov aj so Saganom. Do kopca vyrazili z čela jazdci QuickStepu, ktorí vytiahli Alaphilippea na métu 2,3 km pred cieľ. Vtedy majster sveta zaútočil. Na jeho dominantný nástup nedokázal odpovedať nik a domáci miláčik si okrem etapových vavrínov obliekol aj žltý dres.Z dôvodu pádov nabralo manko viacero pretekárov, ktorí ašpirovali na vysoké pozície v celkovom poradí. Miguel Angel Lopez (Movistar), Guillaume Martin (Cofidis) a Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) stratili 1:59 min, Richie Porte (Ineos) 2:26, Simon Yates (BikeExchange) 3:27 a Alejandro Valverde (Movistar) dokonca až 5:43 minúty.V nedeľu je na programe 2. etapa s podobným profilom. Na trati dlhej 183,5 km medzi mestami Perros-Guirec a Mr-de-Bretagne Guerlédan čakajú na pelotón štyri stúpania 4. a na záver dvakrát 3. kategórie. Kopec do cieľa meria dva kilometre a má priemerný sklon 6,9%.