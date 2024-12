Albánsko bude hostiť úvodné tri etapy Giro d'Italia v roku 2025

Tirana 23. decembra (TASR) - Albánsko bude hostiť začiatok budúcoročných cyklistických pretekov Giro d'Italia. Organizátori v pondelok informovali, že úvodné tri etapy podujatia sa uskutočnia v krajine od 9. do 11. mája.



Prvá etapa povedie z prístavného mesta Drač do Tirany, pričom na pretekárov čaká kopcovitá trať dlhá 164 kilometrov. V Tirane sa následne uskutoční individuálna časovka na 13,7 km. Tretia etapa bude opäť kopcovitá, s dĺžkou 160 km a štartom aj cieľom v pobrežnom meste Vlora.



Po dni odpočinku, 13. mája, sa preteky presunú do talianskeho regiónu Apúlia. Zvyšok trasy budúcoročného Gira organizátori zverejnia v januári 2025. Informovala o tom agentúra AP.