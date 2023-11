Albánsko postúpilo po remíze v Moldavsku 1:1

9. kolo kvalifikácie ME 2024:





E-skupina:



Moldavsko - Albánsko 1:1 (0:1)



Góly: 87. Baboglo - 25. Cikalleši (11 m)





H-skupina:



Kazachstan - San Maríno 3:1 (1:0)



Góly: 19. a 51. Česnokov, 90.+1 Ajmbetov (11 m) - 60. Franciosi





Fínsko - Severné Írsko 4:0 (1:0)



Góly: 42. Pohjanpalo (11 m), 48. Hakans, 74. Pukki, 88. Lod

Kišiňov 17. novembra (TASR) - Futbalisti Albánska postúpili na ME 2024. V piatkovom kvalifikačnom zápase remizovali v Kišiňove s domácim Moldavskom 1:1 a na prvom mieste tabuľky E-skupiny majú 14 bodov. Bude to pre nich druhá účasť na európskom šampionáte.Albánci viedli od 25. minúty po tom, čo Sokol Cikalleši skóroval z penalty po faule domácich. V herne vyrovnanom stretnutí sa Moldavci dočkali vyrovnania v 87. minúte. Hostia nedostali loptu von z pokutového územia a Vladislav Baboglo zblízka rozhodol o deľbe bodov. Albánci sa na ME predstavia po ôsmich rokoch, na európskom šampionáte v roku 2016 obsadili 18. miesto. Šancu na postup živia aj Moldavci, ktorí sú pred posledným 10. kolom na 3. mieste, no pre účasť na ME potrebovali zhodu viacerých výsledkov vrátane svojho víťazstva nad Českom.V H-skupine zvíťazili hráči Kazachstanu nad San Marínom 3:1 a na priebežnej tretej priečke majú naďalej šancu na postup. Tímy Slovinska a Dánska, ktoré sú o bod pred nimi a získali zhodne po 19 bodov, čakal v piatok večer vzájomný zápas. Kazachovia uzavrú účinkovanie v skupine v pondelok 20. novembra zápasom v Slovinsku.Hráči San Marína sú naďalej bez bodu a so skóre 2:29 na poslednej 6. priečke. Kvalifikácia sa pre nich skončí pondelňajším domácim duelom proti Fínsku. Fíni v piatok zdolali Severné Írsko 4:0 a zabodovali naplno po troch prehrách. Oba tímy už nastúpili bez šance na postup.