Albánsky diaľkar sa mal do Tokia dostať na základe podvodu

Tirana 9. decembra (TASR) - Jednotka pre integritu atletiky (AIU) obvinila albánskeho reprezentanta v skoku do diaľky Izmira Smajlaja a dvoch vysoko postavených funkcionárov tamojšej federácie z uvedenia nepravdivých informácií pred OH v Tokiu. To malo športovcovi pomôcť k miestenke na hry.



Trojica má dočasne zastavenú činnosť, v prípade dokázania viny sa dištanc zmení na trvalý. Okrem Smajlaja čelia vyšetrovaniu aj prezident Albánskej atletickej federácie (FSHA) Gjegj Ruli a generálny sekretár Nikolin Dionisi. Obvinenia sa týkajú súťaže, ktorá sa konala v Albánsku v máji 2021, dva mesiace pred olympijskými hrami v Tokiu. Dvadsaťdeväťročný skokan mal výkonom 816 centimetrov prekonať národný rekord a zaistiť si miestenku na OH.



Výsledok bol dostatočne kvalitný na udelenie miestenky na základe pravidla, podľa ktorého môže každú krajinu reprezentovať minimálne jeden atlét a jedna atlétka. V tokijskej kvalifikácii potom dosiahol výkon 786 cm a nepostúpil do finále.



AIU má podozrenie, že FSHA poskytla z májovej súťaže nepravdivé informácie. Balkánska krajina bola už v septembri na zozname siedmich podozrivých krajín spolu s Tureckom, Uzbekistanom, Moldavskom, Gruzínskom, Kirgizskom a Arménskom. Informácie priniesla AP.