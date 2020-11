Albión po 35 rokoch pokoril Írov, Southgate vychválil Grealisha

Londýn 13. novembra (TASR) - Anglickí futbaloví reprezentanti čakali dlhých 35 rokov, kým dokázali zdolať rivala z Írska. Vo štvrtkovom prípravnom dueli vo Wembley napokon pokorili súpera hladko 3:0 a tréner domácich Gareth Southgate neskrýval spokojnosť s výkonom svojich zverencov.



"Veľmi dobre sme sa pohybovali s loptou, vypracovali si množstvo šancí. Mohlo to byť pre nás ešte komfortnejšie víťazstvo, ak by sme strelecké príležitosti využili ešte skôr, no celkovo som veľmi potešený našou hrou," povedal Southgare.



"Albión" predtým naposledy skolil Írov v marci 1985. V doterajších 17 vzájomných konfrontáciách si pripísal iba šiestu výhru a celkom suverénnu. Domácich poslal do vedenia kapitán Harry Maguire hlavou v 18. minúte, ešte do prestávky zvýšil náskok krížnou prízemnou strelou zvnútra šestnástky Jadon Sancho a po necelej hodiny hry spečatil triumf Dominic Calvert-Lewin z pokutového kopu. Southgate po zápase pochválil najmä výkon krídelnej dvojice Jadon Sancho - Jack Grealish. "Jadon a Jack mali voľnosť, mohli sa pohybovať na oboch stranách ihriska a snažiť sa vytvárať na krajoch prečíslenia. Myslím si, že obaja si v tom počínali výborne. Keď sa rozbehnú s loptou, sú pre protivníka skutočným problémom. Som s ich výkonom veľmi spokojný," citovala kouča agentúra DPA.



Reprezentačný debut si v anglickom drese "odkrútil" iba 17-ročný Jude Bellingham, stredopoliar Borussie Dortmund prišiel na ihrisko v 73. minúte, keď vystriedal Masona Mounta. V mladšom veku za "Albión" nastúpili iba Theo Walcott a Wayne Rooney. Angličania sa tak dobre naladili na nasledujúce zápasy Ligy národov proti Belgicku (v nedeľu 15. novembra) a Islandu (v stredu 18. novembra).



Írom chýbala vo štvrtok dvojica Seamus Coleman a James McCarthy a už po 15 minútach stratili po zrážke hlavami aj Johna Egana. "Nemôžeme sa na nič vyhovárať. Prehrali sme 0:3 a sme sklamaní zo spôsobu, akým sme inkasovali góly. Bol to po dlhej dobe zápas, v ktorom sme si nevytvorili žiadne šance. Angličania hrali vynikajúco, boli vždy krok pred nami," konštatoval tréner Írov Stephen Kenny. Jeho tím prehral v semifinále baráže ME 2020 v Bratislave so Slovenskom v jedenástkovom rozstrele (0:0 pp, 2:4 na strely z 11 m), najbližšie ho čakajú súboje LN s Walesom a Bulharskom.