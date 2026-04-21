Alcaraz a Sobolenková získali športových Oskarov za rok 2025
Autor TASR
Madrid 20. apríla (TASR) - Tenisti Carlos Alcaraz a Arina Sobolenková získali prestížne ocenenia Laureus World Sports Awards za rok 2025. Dvadsaťdvaročný Španiel aj o päť rokov staršia Bieloruska si prevzali „športového Oskara“ premiérovo v kariére. Víťazov slávnostne vyhlásili počas galavečera v Madride.
Alcaraz vlani vyhral Roland Garros a US Open, vo finále Wimbledonu podľahol Talianovi Jannikovi Sinnerovi a rok zakončil na čele svetového rebríčka ATP. Španiel je štvrtý tenista, ktorý si vyslúžil toto ocenenie od vzniku Laureus World Sports Awards v roku 2000. Pred ním ho získali aj Roger Federer (päťkrát), Novak Djokovič (5x) a Rafael Nadal (2x).
Medzi nominovanými v hlavnej mužskej kategórii boli aj francúzsky futbalista v službách PSG Ousmane Dembele, svetový rekordér v skoku o žrdi Mondo Duplantis zo Švédska, španielsky motockylový pretekár Marc Marquez, slovinský cyklista Tadej Pogačar a Sinner.
Sobolenková sa vlani dostala do semifinále dvojhry na všetkých štyroch grandslamových turnajoch, pričom vyhrala US Open a sezónu ukončila ako svetová jednotka. Medzi ženami figurovali v nominácii aj španielska futbalistka Aitana Bonmatiová, majsterka sveta v šprinte na 100 aj 200 m Melissa Jeffersonová-Woodenová z USA, kenská atlétka Faith Kipyegonová, americká plavkyňa Katie Ledecká a šprintérka Sydney McLaughlinová-Levroneová.
Za najlepší tím uplynulého roka vyhlásili Paríž Saint-Germain, ktorý vyhral premiérovo Ligu majstrov. Ocenenie za najväčší pokrok/prelom v roku 2025 získal britský pilot F1 Lando Norris. Cenu pre najlepšieho mladého športovca dostal španielsky futbalista Barcelony Lamine Yamal. V kategórii „návrat roka“ uspel severoírsky golfista Rory McIlroy. Bývalá rumunská gymnastka Nadia Comaneciová si prevzala cenu za celoživotné dielo. Brazílčan Gabriel Araujo, trojnásobný majster sveta v paraplávaní z vlaňajšieho šampionátu, získal ocenenie pre telesne postihnutého športovca roka.
Nominácie na športových Oskarov vyberá panel globálnych médií, víťazov potom určilo 69 členov Laureus World Sports Academy. Ceny sa udeľujú každoročne od roku 2000. Vlani sa z ocenení tešili švédsky žrdkár Armand Duplantis a americká gymnastka Simone Bilesová.
