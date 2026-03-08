< sekcia Šport
Alcaraz aj Djokovič postúpili do 3. kola dvojhry v Indian Wells
Medzi prekvapenia patrilo vypadnutie turnajovej sedemnástky Rusa Andreja Rubľova, ktorý nestačil na Gabriela Dialla z Kanady.
Autor TASR
Indian Wells 8. marca (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz potvrdil úlohu favorita na turnaji ATP Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells, keď po víťazstve nad Bulharom Grigorom Dimitrovom 6:2, 6:3 postúpil do 3. kola. Do ďalšej fázy sa prebojoval aj tretí nasadený Srb Novak Djokovič, ktorý si poradil v troch setoch s Kamilom Majchrzakom z Poľska 4:6, 6:1, 6:2.
Medzi prekvapenia patrilo vypadnutie turnajovej sedemnástky Rusa Andreja Rubľova, ktorý nestačil na Gabriela Dialla z Kanady. S turnajom sa rozlúčil aj jeho krajan Karen Chačanov, ktorý v pozícii 16. nasadeného hráča podľahol Brazílčanovi Joaovi Fonsecovi. Spomedzi nasadených tenistov vypadli ešte Talian Luciano Darderi (20.) po prehre s Austrálčanom Rinkym Hijikatom a na turnaji skončil aj Čech Jiří Lehečka (22.), ktorý podľahol Sebastianovi Baezovi z Argentíny. Tridsiaty druhý nasadený Francúz Ugo Humbert prehral s Američanom Alexom Michelsenom.
výsledky - 2.kolo:
Francisco Cerundolo (Arg.-19) - Benjamin Bonzi (Fr.) 6:4, 5:7, 7:6 (5), Joao Fonseca (Braz.) - Karen Chačanov (Rus.-16) 4:6, 7:6 (9), 6:4, Gabriel Diallo (Kan.) - Andrej Rubľov (Rus.-17) 6:7 (4), 7:6 (1), 6:3, Novak Djokovič (Srb.-3) - Kamil Majchrzak (Poľ.) 4:6, 6:1, 6:2, Valentin Vacherot (Mon.-24) - Nuno Borges (Portug.) 7:5, 7:5, Arthur Rinderknech (Fr.-26) - Juan Manuel Cerundolo (Arg.) - bez boja Rinderknech, Alex de Minaur (Aus.-6) - Sebastian Korda (USA) 4:6, 6:4, 6:4, Rinky Hijikata (Aus.) - Luciano Darderi (Tal.-20) 4:6, 6:2, 6:4, Cameron Norrie (V. Brit.-27) - Mackenzie McDonald (USA) 6:2, 6:3, Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Grigor Dimitrov (Bul.) 6:2, 6:3, Taylor Fritz (USA-7) - Jacob Fearnley (V. Brit.) 6:3, 6:7 (8), 6:1, Sebastian Baez (Arg.) - Jiří Lehečka (ČR-22) 6:4, 6:1, Alexander Bublik (Kaz.-10) - Vít Kopřiva (ČR) 3:6, 7:6 (3), 6:2, Daniil Medvedev (Rus.-11) - Alejandro Tabilo (Čile) 6:4, 6:2, Alex Michelsen (USA) - Ugo Humbert (Fr.-32) 7:5, 6:7 (5), 7:6 (8), Casper Ruud (Nór.-13) - Alexander Ševčenko (Kaz.) 6:1, 7:6 (4), Jack Draper (V.Brit.-14) - Roberto Bautista Agut (Šp.) 3:6, 6:3, 6:2, Aleksandar Kovacevic (USA) - Corentin Moutet (Fr.-31) 6:1, 6:4
