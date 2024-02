Alcaraz bude môcť po zranení členka obhajovať titul v Indian Wells

Rio de Janeiro 22. februára (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz bude môcť obhajovať titul na turnaji ATP Tour Masters 1000 v Indian Wells. Uviedol to po vyšetrení zraneného pravého členka, po ktorého podvrtnutí musel skrečovať duel 1. kola na podujatí v Riu de Janeiro.



Ešte pred turnajom v Indian Wells, ktorý odštartuje 6. marca, čaká na svetovú dvojku exhibičný zápas proti Rafaelovi Nadalovi v Las Vegas. "Magnetická rezonancia členka ukázala vyvrtnutie druhého stupňa stupňa. Výron ma na pár dní vyradí z hry, ale uvidíme sa v Las Vegas a Indian Wells," uviedol Alcaraz prostredníctvom sociálnej siete po vyšetrení.



Alcaraz si podvrtol pravý členok už v druhej výmene zápasu s domácim Brazílčanom Thiagom Monteirom v prvom kole v Riu. Zápas skrečoval za stavu 1:1. Dvadsaťročný dvojnásobný granslamový víťaz hneď po stretnutí uviedol, že zranenie by nemalo byť vážne. Španielovi nevyšiel úvod sezóny podľa predstáv. Na grandslamovom Australian Open vypadol vo štvrťfinále so šiestym nasadeným Nemcom Alexandrom Zverevom a minulý týždeň sa mu nepodarilo obhájiť titul v Buenos Aires.