Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 25. september 2025Meniny má Vladislav
< sekcia Šport

Alcaraz chce presadiť, aby sa na grandslamoch dostávali vyššie odmeny

.
Španielsky tenista Carlos Alcaraz. Foto: TASR/AP

Myslím si, že tenisti si zaslúžia viac benefitov, uviedol Alcaraz.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Tokio 26. septembra (TASR) - Španiel Carlos Alcaraz chce presadiť, aby tenisti dostávali na grandslamových turnajoch vyššie odmeny. Líder svetového rebríčka ATP sa spoločne s ďalšími elitnými hráčmi vrátane Taliana Jannika Sinnera či Bielorusky Ariny Sobolenkovej obrátil na riaditeľov štyroch najprestížnejších podujatí.

„Myslím si, že tenisti si zaslúžia viac benefitov, väčší podiel z príjmov a vyššie odmeny. Medzi ATP Tour a šéfmi grandslamových turnajov vládne chaos, treba to dať celé do poriadku a zjednotiť," uviedol Alcaraz pre akreditované médiá počas turnaja v Tokiu.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Poslanci schválili balík konsolidačných opatrení na budúci rok

KOMENTÁR J. HRABKA: Dokonané je

VIDEO: Mikuláš Černák zostáva vo väzení

Polícia neposkytuje bližšie informácie k zásahu v prípade P. Rýpala