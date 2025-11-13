Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Alcaraz je druhým semifinalistom turnaja majstrov v Turíne

Na snímke španielsky tenista Carlos Alcaraz. Foto: TASR/AP

Alcaraz zdolal de Minaura i Fritza a ani v prípade prehry s Talianom Lorenzom Musettim už nemôže skončiť v skupine horší ako druhý.

Autor TASR
,aktualizované 
Turín 13. novembra (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa stal po Talianovi Jannikovi Sinnerovi druhým semifinalistom dvojhry na turnaji majstrov v Turíne. Rozhodlo o tom víťazstvo Austrálčana Alexa de Minaura nad Američanom Taylorom Fritzom 7:6 (3), 6:3 v úvodnom štvrtkovom dueli A-skupiny.

Alcaraz zdolal de Minaura i Fritza a ani v prípade prehry s Talianom Lorenzom Musettim už nemôže skončiť v skupine horší ako druhý. De Minaur si vďaka víťazstvu 2:0 nad Fritzom udržal šance na semifinále. Na postup medzi elitné kvarteto potrebuje, aby Alcaraz uspel v súboji s Musettim. Vyrovnaný prvý set rozhodol Austrálčan vo svoj prospech v tajbrejku. Na začiatku druhého dejstva rýchlo odskočil Američanovi na 3:0 a zápas už dotiahol do úspešného konca.

A-skupina (skupina Jimmyho Connorsa):

Alex de Minaur (Austr.-7) - Taylor Fritz (USA-6) 7:6 (3), 6:3
.

