Alcaraz je druhým semifinalistom turnaja majstrov v Turíne
Alcaraz zdolal de Minaura i Fritza a ani v prípade prehry s Talianom Lorenzom Musettim už nemôže skončiť v skupine horší ako druhý.
Autor TASR,aktualizované
Turín 13. novembra (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa stal po Talianovi Jannikovi Sinnerovi druhým semifinalistom dvojhry na turnaji majstrov v Turíne. Rozhodlo o tom víťazstvo Austrálčana Alexa de Minaura nad Američanom Taylorom Fritzom 7:6 (3), 6:3 v úvodnom štvrtkovom dueli A-skupiny.
Alcaraz zdolal de Minaura i Fritza a ani v prípade prehry s Talianom Lorenzom Musettim už nemôže skončiť v skupine horší ako druhý. De Minaur si vďaka víťazstvu 2:0 nad Fritzom udržal šance na semifinále. Na postup medzi elitné kvarteto potrebuje, aby Alcaraz uspel v súboji s Musettim. Vyrovnaný prvý set rozhodol Austrálčan vo svoj prospech v tajbrejku. Na začiatku druhého dejstva rýchlo odskočil Američanovi na 3:0 a zápas už dotiahol do úspešného konca.
A-skupina (skupina Jimmyho Connorsa):
Alex de Minaur (Austr.-7) - Taylor Fritz (USA-6) 7:6 (3), 6:3
