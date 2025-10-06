Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Alcaraz je na čele rebríčka ATP, Klein na 127. mieste

Španielsky tenista Carlos Alcaraz reaguje vo finále mužskej dvojhry proti Američanovi Taylorovi Fritzovi na turnaji ATP v Tokiu v utorok 30. septembra 2025. Alcaraz zvíťazil 6:4, 6:4. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Londýn 6. októbra (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz je na čele rebríčka ATP pred Talianom Jannikom Sinnerom, ktorého zdolal vo finále záverečného grandslamového turnaja sezóny US Open. Tretí je stále Nemec Alexander Zverev, posun nastal na 4. mieste, na ktoré sa vyšplhal Američan Taylor Fritz pred Srba Novaka Djokoviča.

Zo Slovákov je najvyššie Lukáš Klein, patrí mu 127. priečka. Alex Molčan figuruje na 196. pozícii.

rebríček ATP k 6. októbru 2025:

1. (1) Carlos Alcaraz (Šp.) 11.540 b, 2. (2) Jannik Sinner (Tal.) 10.950, 3. (3) Alexander Zverev (Nem.) 5980, 4. (5) Taylor Fritz (USA) 4995, 5. (4) Novak Djokovič (Srb.) 4830, 6. (6) Ben Shelton (USA) 4190, 7. (8) Alex de Minaur (Austr.) 3735, 8. (7) Jack Draper (V.Brit.) 3590, 9. (9) Lorenzo Musetti (Tal.) 3555, 10. (10) Karen Chačanov (Rus.) 3190,... 127. (127) Lukáš KLEIN 514, 196. (199) Alex MOLČAN 274, 324. (326) Norbert GOMBOS 160, 363. (368) Miloš KAROL 137, 380. (384) Andrej MARTIN (všetci SR) 130
