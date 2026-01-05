< sekcia Šport
Alcaraz je naďalej svetovou jednotkou, Klein figuruje na 141. mieste
Američan Taylor Fritz klesol po prehre na austrálskom United Cupe s Argentínčanom Sebastianom Baezom o tri pozície na deviatu priečku.
Autor TASR,aktualizované
Londýn 5. januára (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz je naďalej svetovou jednotkou. V prvom novoročnom vydaní rebríčka ATP mu patrí líderská pozícia pred Talianom Jannikom Sinnerom a nemeckým reprezentantom Alexandrom Zverevom. V najlepšej päťke k zmenám nedošlo, štvrté miesto si udržal Srb Novak Djokovič a na piatom figuruje Felix Auger-Aliassime z Kanady.
Američan Taylor Fritz klesol po prehre na austrálskom United Cupe s Argentínčanom Sebastianom Baezom o tri pozície na deviatu priečku. Na šieste miesto sa tak vyšvihol ďalší účastník podujatia Alex de Minaur, siedmy je Talian Lorenzo Musetti a za ním Fritzov krajan Ben Shelton. Top 10 uzatvára Brit Jack Draper.
Najlepším Slovákom zostáva Lukáš Klein, ktorý si pohoršil o jednu pozíciu a figuruje na 141. mieste.
Sobolenková naďalej na čele svetového rebríčka, Šramková je 71.
Bieloruska Arina Sobolenková odštartovala aj rok 2026 ako svetová jednotka tenisového rebríčka WTA. Na druhú Igu Swiatekovú z Poľska má v januárovom vydaní naďalej náskok takmer 2500 bodov. Na tretie miesto sa posunula Američanka Amanda Anisimovová pred svoju krajanku Coco Gauffovú.
Slovenskou jednotkou a jedinou hráčkou v top 100 zostala Rebecca Šramková, ktorá si polepšila o tri miesta na 71. priečku. Z najlepšej päťstovky vypadla vlaňajšia víťazka juniorského Wimbledonu Mia Pohánková, ktorej patrí 525. pozícia.
Američan Taylor Fritz klesol po prehre na austrálskom United Cupe s Argentínčanom Sebastianom Baezom o tri pozície na deviatu priečku. Na šieste miesto sa tak vyšvihol ďalší účastník podujatia Alex de Minaur, siedmy je Talian Lorenzo Musetti a za ním Fritzov krajan Ben Shelton. Top 10 uzatvára Brit Jack Draper.
Najlepším Slovákom zostáva Lukáš Klein, ktorý si pohoršil o jednu pozíciu a figuruje na 141. mieste.
Rebríček ATP k 5. januáru:
1. (1.) Carlos Alcaraz (Šp.) 12.050 b., 2. (2.) Jannik Sinner (Tal.) 11.500, 3. (3.) Alexander Zverev (Nem.) 5105, 4. (4.) Novak Djokovič (Srb.) 4780, 5. (5.) Felix Auger-Aliassime (Kan.) 4190, 6. (7.) Alex de Minaur (Austr.) 4080, 7. (8.) Lorenzo Musetti (Tal.) 3990, 8. (9.) Ben Shelton 3960, 9. (6.) Taylor Fritz (obaja USA) 3840, 10. (10.) Jack Draper (V.Brit.) 2990, ..., 141. (140.) Lukáš KLEIN 436, 202. (202.) Alex MOLČAN 286, 296. (292.) Norbert GOMBOS 177, 332. (387.) Andrej MARTIN 149, 436. (449.) Miloš KAROL 106, 473. (459.) Lukáš POKORNÝ (všetci SR) 92
1. (1.) Carlos Alcaraz (Šp.) 12.050 b., 2. (2.) Jannik Sinner (Tal.) 11.500, 3. (3.) Alexander Zverev (Nem.) 5105, 4. (4.) Novak Djokovič (Srb.) 4780, 5. (5.) Felix Auger-Aliassime (Kan.) 4190, 6. (7.) Alex de Minaur (Austr.) 4080, 7. (8.) Lorenzo Musetti (Tal.) 3990, 8. (9.) Ben Shelton 3960, 9. (6.) Taylor Fritz (obaja USA) 3840, 10. (10.) Jack Draper (V.Brit.) 2990, ..., 141. (140.) Lukáš KLEIN 436, 202. (202.) Alex MOLČAN 286, 296. (292.) Norbert GOMBOS 177, 332. (387.) Andrej MARTIN 149, 436. (449.) Miloš KAROL 106, 473. (459.) Lukáš POKORNÝ (všetci SR) 92
Sobolenková naďalej na čele svetového rebríčka, Šramková je 71.
Bieloruska Arina Sobolenková odštartovala aj rok 2026 ako svetová jednotka tenisového rebríčka WTA. Na druhú Igu Swiatekovú z Poľska má v januárovom vydaní naďalej náskok takmer 2500 bodov. Na tretie miesto sa posunula Američanka Amanda Anisimovová pred svoju krajanku Coco Gauffovú.
Slovenskou jednotkou a jedinou hráčkou v top 100 zostala Rebecca Šramková, ktorá si polepšila o tri miesta na 71. priečku. Z najlepšej päťstovky vypadla vlaňajšia víťazka juniorského Wimbledonu Mia Pohánková, ktorej patrí 525. pozícia.
Rebríček WTA k 5. januáru:
1. (1.) Arina Sobolenková (Biel.) 10.490 b., 2. (2.) Iga Swiateková (Poľ.) 8178, 3. (4.) Amanda Anisimovová 6287, 4. (3.) Coco Gauffová (obe USA) 6273, 5. (5.) Jelena Rybakinová (Kaz.) 5850, 6. (6.) Jessica Pegulová 5583, 7. (7.) Madison Keysová (obe USA) 4335, 8. (8.) Jasmine Paoliniová (Tal.) 4236, 9. (9.) Mirra Andrejevová 4125, 10. (10.) Jekaterina Alexandrovová (obe Rus.) 3375, ..., 71. (74.) Rebecca ŠRAMKOVÁ 914, 219. (226.) Viktória HRUNČÁKOVÁ 328, 272. (277.) Renáta JAMRICHOVÁ 252, 346. (400.) Viktória MORVAYOVÁ 179, 384. (362.) Katarína KUŽMOVÁ 159, 410. (392.) Martina OKÁĽOVÁ 145, 456. (488.) Radka ZELNÍČKOVÁ (všetky SR) 120
1. (1.) Arina Sobolenková (Biel.) 10.490 b., 2. (2.) Iga Swiateková (Poľ.) 8178, 3. (4.) Amanda Anisimovová 6287, 4. (3.) Coco Gauffová (obe USA) 6273, 5. (5.) Jelena Rybakinová (Kaz.) 5850, 6. (6.) Jessica Pegulová 5583, 7. (7.) Madison Keysová (obe USA) 4335, 8. (8.) Jasmine Paoliniová (Tal.) 4236, 9. (9.) Mirra Andrejevová 4125, 10. (10.) Jekaterina Alexandrovová (obe Rus.) 3375, ..., 71. (74.) Rebecca ŠRAMKOVÁ 914, 219. (226.) Viktória HRUNČÁKOVÁ 328, 272. (277.) Renáta JAMRICHOVÁ 252, 346. (400.) Viktória MORVAYOVÁ 179, 384. (362.) Katarína KUŽMOVÁ 159, 410. (392.) Martina OKÁĽOVÁ 145, 456. (488.) Radka ZELNÍČKOVÁ (všetky SR) 120