Alcaraz je prvým finalistom turnaja ATP v Dauhe

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V dueli o titul nastúpi proti víťazovi súboja medzi Francúzom Arthurom Filsom a Čechom Jakubom Menšíkom.

Autor TASR
Dauha 20. februára (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa stal prvým finalistom dvojhry na turnaji ATP v katarskej Dauhe. V semifinále v pozícii nasadenej jednotky zdolal päťku „pavúka" Rusa Andreja Rubľova 7:6 (3), 6:4. V dueli o titul nastúpi proti víťazovi súboja medzi Francúzom Arthurom Filsom a Čechom Jakubom Menšíkom.



dvojhra - semifinále:

Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Andrej Rubľov (Rus.-5) 7:6 (7:3), 6:4
