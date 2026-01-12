< sekcia Šport
Alcaraz naďalej svetovou jednotkou rebríčka ATP, Klein na 136. mieste
Autor TASR
Londýn 12. januára (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz naďalej zostáva svetovou jednotkou rebríčka ATP. Pred úvodným grandslamovým turnajom sezóny Australian Open má náskok 550 bodov pred Talianom Jannikom Sinnerom. Tretí je Nemec Alexander Zverev.
Najlepší zo Slovákov Lukáš Klein si polepšil o päť miest, v aktuálnom vydaní je na 136. mieste. Jeho krajanovi Alexovi Molčanovi patrí 205. pozícia.
rebríček ATP k 12. januáru:
1. (1.) Carlos Alcaraz (Šp.) 12.050 b., 2. (2.) Jannik Sinner (Tal.) 11.500, 3. (3.) Alexander Zverev (Nem.) 5105, 4. (4.) Novak Djokovič (Srb.) 4780, 5. (7.) Lorenzo Musetti (Tal.) 4105, 6. (6.) Alex de Minaur (Austr.) 4080, 7. (5.) Felix Auger-Aliassime (Kan.) 3990, 8. (8.) Ben Shelton (USA) 3960, 9. (9.) Taylor Fritz (USA) 3840, 10. (11.) Alexander Bublik (Kaz.) 3065,... 136. (141.) Lukáš KLEIN 444, 205. (202.) Alex MOLČAN 286, 315. (296.) Norbert GOMBOS (všetci SR) 164
