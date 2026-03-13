Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 13. marec 2026Meniny má Vlastimil
< sekcia Šport

Alcaraz nastúpi v semifinále turnaja v Indian Wells proti Medvedevovi

.
Carlos Alcaraz zo Španielska vracia úder Cameronovi Norriemu z Veľkej Británie na tenisovom turnaji BNP Paribas Open vo štvrtok 12. marca 2026 v Indian Wells v Kalifornii. Foto: TASR/AP

Dvadsaťdvaročný Alcaraz v prebiehajúcej sezóne ešte neokúsil trpkosť prehry, keď svoju úspešnú sériu natiahol už na šestnásť zápasov a vyhral počas nej Australian Open aj turnaj v Dauhe.

Autor TASR
Indian Wells 13. marca (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz postúpil piaty rok v sérii do semifinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells. Líder svetového rebríčka vyradil v piatkovom štvrťfinále Camerona Norrieho z Veľkej Británie v dvoch setoch 6:3, 6:4.

V nasledujúcom zápase sa stretne s jedenástym nasadeným Daniilom Medvedevom z Ruska, ktorý prešiel cez ďalšieho Brita a obhajcu trofeje Jacka Drapera po setoch 6:1 a 7:5.

Dvadsaťdvaročný Alcaraz v prebiehajúcej sezóne ešte neokúsil trpkosť prehry, keď svoju úspešnú sériu natiahol už na šestnásť zápasov a vyhral počas nej Australian Open aj turnaj v Dauhe.

V druhom semifinále nastúpi štvrtý nasadený Alexander Zverev z Nemecka, ktorý vo štvrťfinále zdolal Francúza Arthura Filsa 6:2, 6:3. Proti nemu sa postaví druhý nasadený Talian Jannik Sinner po triumfe 6:1, 6:2 nad domácim Američanom Learnerom Tienom.

muži - dvojhra - štvrťfinále:

Jannik Sinner (Tal.-2) -.Learner Tien (USA-25) 6:1, 6:2, Alexander Zverev (Nem.-4) - Arthur Fils (Fr.-30) 6:2, 6:3, Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Cameron Norrie (V.Brit.-27) 6:3, 6:4, Daniil Medvedev (Rus.-11) - Jack Draper (V.Brit.-14) 6:1, 7:5
.

Neprehliadnite

SR zrealizovala dva záverečné evakuačné lety z Blízkeho východu

VIDEO: CHORVÁTSKI VRECKÁRI NA BRATISLAVSKOM HRADE: Polícia zasiahla

Premiér: Slovnaft bude samoregulovať ceny pohonných látok

KOMENTÁR J. HRABKA: Po rokovaní delegátov KDH a SaS