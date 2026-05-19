< sekcia Šport
Alcaraz nebude štartovať po Roland Garros ani na Wimbledone
Alcaraz najprestížnejší trávnatý turnaj vyhral v rokoch 2023 a 2024.
Autor TASR,aktualizované
Madrid 19. mája (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz nebude štartovať na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Druhý muž svetového rebríčka ATP sa stále nezotavil zo zranenia zápästia. Alcaraz sa z rovnakého dôvodu nepredstaví ani na nadchádzajúcom antukovom vrchole sezóny Roland Garros. Informovala agentúra AFP.
Alcaraz najprestížnejší trávnatý turnaj vyhral v rokoch 2023 a 2024. Pred rokom vo finále nestačil v štyroch setoch na Taliana Jannika Sinnera. Zranenie si španielsky hráč privodil v apríli na turnaji v Barcelone. „Nanešťastie, nie som pripravený hrať. Preto som nútený odhlásiť sa z turnajov v londýnskom Queen's Clube i z Wimbledonu,“ zverejnil v utorok Alcaraz.
Alcaraz najprestížnejší trávnatý turnaj vyhral v rokoch 2023 a 2024. Pred rokom vo finále nestačil v štyroch setoch na Taliana Jannika Sinnera. Zranenie si španielsky hráč privodil v apríli na turnaji v Barcelone. „Nanešťastie, nie som pripravený hrať. Preto som nútený odhlásiť sa z turnajov v londýnskom Queen's Clube i z Wimbledonu,“ zverejnil v utorok Alcaraz.