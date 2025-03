Alcaraz nepodporuje žalobu, ktorú podala asociácia tenistov

Miami Gardens 19. marca (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz nepodporuje žalobu, ktorú podala Asociácia profesionálnych tenistov (PTPA) voči všetkým štyrom najvyšším orgánom tohto športu – Medzinárodnej tenisovej federácii (ITF), Medzinárodnej agentúry pre integritu tenisu (ITIA), Asociácii tenisových profesionálov (ATP) i Ženskej tenisovej asociácii (WTA). Hlavným cieľom organizácie, ktorú v roku 2020 založili srbský grandslamový rekordér Novak Djokovič a Kanaďan Vasek Pospisil, je podpora a ochrana tenistov.



"Sú tam nejaké prvky, s ktorými súhlasím, a sú tam aj niektoré iné prvky, s ktorými nesúhlasím. Ale hlavné je, že to nepodporujem," vyhlásil štvornásobný grandslamový šampión. "Úprimne - prekvapilo ma to, lebo mi o tom nikto predtým nepovedal. Iba som to uvidel na sociálnej sieti," dodal Alcaraz podľa agentúry AP.



Žalobu podpísalo dvanásť bývalých i súčasných hráčov vrátane Djokoviča, Pospisila či Austrálčana Nicka Kyrgiosa. "Žaloba odhaľuje systémové zneužívanie, protikonkurencieschopné praktiky a do očí bijúce ignorovanie blaha hráčov, ktoré pretrvávajú desaťročia," citovala z vyhlásenia PTPA agentúra DPA.



Organizáciu trápi potlačovanie konkurencieschopnosti medzi turnajmi, ktoré vraj znižuje finančné prémie, drakonický bodovací systém, neudržateľný súťažný kalendár a finančné vykorisťovanie hráčov. Riadiace tenisové orgány tiež obvinila z nerešpektovania zdravia tým, že športovcov nútia súťažiť v neskorých nočných hodinách či v extrémnych horúčavách. Podľa Pospisila orgány nútia hráčov podpisovať nespravodlivé kontrakty. ATP v reakcii obvinila PTPA zo šírenia dezinformácií.