Alcaraz nepomôže Španielom v skupinovej fáze finálového turnaja

Barcelona 9. novembra (TASR) - Španielski tenisti sa v skupinovej fáze finálového turnaja Davisovho pohára (12.-17. septembra) budú musieť zaobísť bez Carlosa Alcaraza. Líder svetového rebríčka po prehre v semifinále US Open s Rusom Daniilom Medvedevom oznámil, že sa na podujatí nezúčastní.



Španielsky tenisový zväz informoval, že 20-ročného Alcaraza nahradí v nominácii veterán Albert Ramos. Španieli sa na úvod vo Valencii stretnú v stredu s Českom, v C-skupine narazia aj na Kórejskú republiku a Srbsko, ktoré má v nominácii zatiaľ aj Novaka Djokoviča. Najlepšie dva tímy z každej skupiny postúpia do Final 8, ktoré bude v novembri hostiť Malaga.



Alcaraz neobháji na US Open vlaňajší triumf a v pondelok ho na čele svetového rebríčka vystrieda Djokovič, ktorý bude v nedeľnom finále bojovať proti Medvedevovi o 24. grandslamový titul. Informáciu priniesla agentúra AFP.