Alcaraz skrečoval pre zranenie zápas 1. kola: Preventívne som odstúpil

Rio de Janeiro 21. februára (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz odstúpil pre zranenie v 1. kole dvojhry turnaja ATP v Riu de Janeiro. Druhý hráč rebríčka si podvrtol pravý členok už v druhej výmene zápasu s domácim Brazílčanom Thiagom Monteirom. Dvadsaťročný dvojnásobný granslamový víťaz uviedol, že rozhodnutie bolo "preventívnym opatrením" a zranenie by nemalo byť vážne.



Alcaraz požiadal hneď na to o lekárske ošetrenie, nechal si členok ošetriť, zalepiť a vyhral prvý gem pri podaní Monteira. Najvyššie nasadený hráč krátko na to nezvládol obhájiť vlastný servis a zápas predčasne ukončil za stavu 1:1. "Rozprával som sa s fyzioterapeutom na kurte a spoločne sme sa rozhodli, že budem pokračovať a uvidíme, či sa to zlepší. Nestalo sa tak, takže sme radšej boli opatrní a preventívne som odstúpil," uviedol Alcaraz podľa agentúry AFP a dodal, že v stredu absolvuje ďalšie vyšetrenia.



Španielovi nevychádza úvod sezóny. Na grandslame Australian Open vypadol vo štvrťfinále so šiestym nasadeným Nemcom Alexandrom Zverevom v štyroch setoch 1:6, 3:6, 7:6 (2), 4:6. Minulý týždeň sa mu nepodarilo obhájiť titul v Buenos Aires. V semifinále podľahol Nicolasovi Jarrymu z Čile 6:7 (2), 3:6. Od vlaňajšieho triumfu na Wimbledone nad Srbom Novakom Djokovičom nezískal žiadny titul ATP.



Situácia nezmenilo ani jeho pôsobenie v Riu de Janeiro, kde v roku 2022 získal trofej pre víťaza a vlani prehral vo finále s Britom Cameronom Norriem. V Brazílii bolo počas utorka neprijaznivé počasie, a preto štyri stretnutia organizátori odložili na stredu. Alcaraz a Monteiro však nastúpili v utorok, keď sa vyjasnilo a podľa Španiela podmienky na kurte nemôžu za jeho zranenie. "Takéto veci sa stávajú, ešte viac na antuke. Nebol to problém s kurtom, zranil som sa pri zmene smeru a to sa na tomto type povrchu stáva," povedal.



Monteiro želá svojmu súperovi skoré uzdravenie: "Je naozaj smutné vyhrať takýmto spôsobom. Viem, ako tvrdo každý hráč pracuje, aby bol pripravený na turnaj takéhoto rozsahu. Dúfam, že to nebude nič vážne a neovplyvní to jeho sezónu." Dvadsaťdeväťročný Brazílčan vylepšil vzájomnú bilanciu s Alcarazom na 2:0 zápasy.