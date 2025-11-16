Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Alcaraz po postupe do finále turnaja majstrov: Bude to náročné

Na snímke španielsky tenista Carlos Alcaraz. Foto: TASR/AP

Alcaraz proti Augerovi-Aliassimeovi potvrdil úlohu favorita a na tohtoročnom turnaji majstrov si pripísal na konto štvrté víťazstvo.

Turín 15. novembra (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz bude v nedeľu súperom Taliana Jannika Sinnera vo finále dvojhry na turnaji majstrov v Turíne. V druhom semifinále zvíťazil v pozícii nasadenej jednotky nad osmičkou „pavúka" Kanaďanom Felixom Augerom-Aliassimeom 6:2, 6:4. Bez ohľadu na výsledok finálového duelu zakončí rok na čele svetového rebríčka ATP.

Alcaraz proti Augerovi-Aliassimeovi potvrdil úlohu favorita a na tohtoročnom turnaji majstrov si pripísal na konto štvrté víťazstvo. Vo štvrtom geme prelomil podanie Kanaďana a po potvrdení brejku si v prvom sete vybudoval rozhodujúci náskok 4:1. V druhom dejstve Auger-Aliassime držal s Alcarazom krok do stavu 4:4. V desiatom geme využil Španiel pri servise súpera druhý mečbal.

„Dúfam, že v hľadisku budú aspoň traja či štyria ľudia, ktorí budú fandiť mne. Proti Jannikovi to bude naozaj náročné, ale som rád, že si opäť spolu zahráme o titul. Navzájom sa posúvame a v každom finálovom dueli zvyšujeme úroveň našej hry," uviedol pre akreditované médiá Alcaraz, ktorý v tejto sezóne zdolal Sinnera vo finále Roland Garros i US Open.



turnaj majstrov v Turíne

dvojhra - semifinále:

Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-8) 6:2, 6:4

.

