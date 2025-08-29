< sekcia Šport
Alcaraz po postupe do osemfinále: Tlačil som súpera
V treťom kole vyradil v pozícii nasadenej dvojky Taliana Luciana Darderiho 6:2, 6:4, 6:0.
Autor TASR
New York 29. augusta (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz si zahrá v osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open, v treťom kole vyradil v pozícii nasadenej dvojky Taliana Luciana Darderiho 6:2, 6:4, 6:0. Ďalej ide aj Čech Jiří Lehečka po výhre nad Belgičanom Raphaelom Collignonom trikrát 6:4.
„Mojim prvým cieľom bolo začať dobre, koncentrovane a s energiou. Myslím si, že sa mi to podarilo. Tlačil som súpera na jeho limit, snažil som sa o dlhé výmeny a dostať sa do dobrého rytmu. Niečo som zacítil v kolene, ale po pár bodoch to bolo preč,“ uviedol Alcaraz pre akreditované médiá.
muži - dvojhra - 3. kolo:
Carlos Alcaraz (2-Šp.) - Luciano Darderi (32-Tal.) 6:2, 6:4, 6:0, Jiří Lehečka (20-ČR) - Raphael Collignon (Bel.) 6:4, 6:4, 6:4, Arthur Rinderknech (Fr.) - Benjamin Bonzi (Fr.) 4:6, 6:3, 6:3, 6:2
