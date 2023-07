Tenista Alcaraz po postupe do štvrťfinále: Splnil som svoj cieľ

Na snímke ruský tenista Daniil Medvedev postúpil prvýkrát v kariére do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V osemfinále viedol v pozícii nasadenej trojky nad Čechom Jiřím Lehečkom 6:4, 6:2, keď jeho súper zápas skrečoval v pondelok 10. júla 2023. Foto: TASR/AP

muži - dvojhra - osemfinále:



Caelos Alcaraz (Šp.-1) - Matteo Berrettini (Tal.) 3:6, 6:3, 6:3, 6:3,

Holger Rune (Dán.-6) - Grigor Dimitrov (Bul.-21) 3:6, 7:6 (6), 7:6 (4), 6:3,

Christopher Eubanks (USA) - Stefanos Tsitsipas (Gr.-5) 3:6, 7:6 (4), 3:6, 6:4, 6:4,

Novak Djokovič (Srb.-2) - Hubert Hurkacz (Poľ.-17) 7:6 (6), 7:6 (6), 5:7, 6:4,

Daniil Medvedev (Rus.-3) - Jiří Lehečka (ČR) 6:4, 6:2 - skreč

Londýn 11. júla (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa prvýkrát v kariére prebojoval do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V osemfinále zdolal v pozícii nasadenej jednotky finalistu z roku 2021 Taliana Mattea Berrettiniho 3:6, 6:3, 6:3, 6:3. Jeho ďalším súperom bude šiesty nasadený Dán Holger Rune, ktorý vyradil Bulhara Grigora Dimitrova 3:6, 7:6 (6), 7:6 (4), 6:3.uviedol pre akreditované médiá vlaňajší šampión US Open, ktorého doterajším maximom na treťom podujatí veľkej štvorky bolo osemfinále z roku 2022.Srb Novak Djokovič postúpil už štrnástykrát do wimbledonského štvrťfinále. Druhý nasadený obhajca titulu zdolal vo svojom jubilejnom 100. zápase na londýnskej tráve Poliaka Huberta Hurkacza 7:6 (6), 7:6 (6), 5:7, 6:4. Jeho ďalším súperom bude Rus Andrej Rubľov. Zápas medzi Djokovičom a Hurkaczom v nedeľu večer prerušili za stavu 2:0 na sety. V dohrávke síce v koncovke tretieho setu slávil úspech Poliak, vo štvrtom dejstve mal všaj navrch Srb. Djokovič dosiahol 32. wimbledonske víťazstvo za sebou, čím prekonal rekordný zápis Američana Petea Samprasa. V prípade zisku 24. grandslamového titulu môže vyrovnať zápis Švajčiara Rogera Federera, ktorý získal v All England Clube osem trofejí vo dvojhre.uviedol v pozápasovom interview Djokovič, ktorý na wimbledonskom centri neprehral od roku 2013.dodal Srb.Ruský tenista Daniil Medvedev postúpil rovnako ako Alcaraz prvýkrát do štvrťfinále wimbledonského singla. V osemfinále viedol v pozícii nasadenej trojky nad Čechom Jiřím Lehečkom 6:4, 6:2, keď jeho súper zápas skrečoval. V dueli o postup do semifinále nastúpi Medvedev proti Američanovi Christopherovi Eubanksovi, ktorý po päťsetovom boji vyradil piateho nasadeného Gréka Stefanosa Tsitsipasa 3:6, 7:6 (4), 3:6, 6:4, 6:4.Medvedeva prekvapilo, že Lehečka zápas nedohral.uviedol v pozápasovom interview Medvedev, šampión US Open z roku 2021.