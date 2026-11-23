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Alcaraz po triumfe na turnaji majstrov: Počúval som rady môjho dedka
Iba Američanovi Andremu Agassimu, Švajčiarovi Rogerovi Federerovi a Srbovi Novakovi Djokovičovi sa podarilo získať tituly na všetkých štyroch grandslamových turnajoch i na ATP Finals.
Autor TASR
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Turín 23. novembra (TASR) - Carlos Alcaraz zakončil sezónu poznačenú vážnym zranením zápästia impozantným spôsobom. Po Manuelovi Orantesovi a Alexovi Corretjovi sa stal historicky tretím španielskym víťazom tenisového turnaja majstrov. V Turíne v piatich zápasoch nenašiel premožiteľa a vstúpil do klubu legiend. Iba Američanovi Andremu Agassimu, Švajčiarovi Rogerovi Federerovi a Srbovi Novakovi Djokovičovi sa podarilo získať tituly na všetkých štyroch grandslamových turnajoch i na ATP Finals.
„Počúval som rady môjho dedka. Vždy mi hovoril, že v tenise sú alfou a omegou úspechu hlava, srdce a guráž. Prízvukoval mi, že tieto tri veci musím demonštrovať vždy, keď idem na kurt. Na každom tréningu a v každom zápase. Spolu s babkou sledovali finále doma na televíznej obrazovke. Touto cestou by som sa chcel starým rodičom poďakovať a odkázať im, že ich milujem," uviedol pre oficiálnu webovú stránku ATP Alcaraz, ktorý sa stal vo februári na Australian Open najmladším hráčom v histórii s kompletnou zbierkou grandslamových trofejí.
Vo finále turnaja majstrov uspel na druhý pokus. Vlani prehral s Talianom Jannikom Sinnerom, ktorý musel predčasne ukončiť sezónu pre zranenie kolena. „Bol to pre mňa famózny týždeň. Prežil som počas neho spoločne s mojím tímom ťažké chvíle, mal som zdravotné problémy, no dokázal som to ustáť. Som na seba veľmi hrdý. Je skvelé, že na konci sezóny dokážem predvádzať takýto skvelý tenis. Na túto trofej som poľoval veľmi dlho, som šťastný, že ju mám konečne vo svojej zbierke. Znamená pre mňa veľmi veľa."
Španiel pre problémy so zápästím nútene pauzoval štyri mesiace. Nemohol obhajovať titul na Roland Garros a vynechal aj Wimbledon. Do súťažného kolotoča sa vrátil na US Open, na ktorom prehral vo štvrťfinále po päťsetovej dráme s domácim Američanom Benom Sheltonom. „Boli to pre mňa krušné momenty. Musel som odložiť môj návrat na kurty, lebo som stále nebol fit. Nečakal som, že záver sezóny bude pre mňa taký úspešný. Lepšie to ani nemohlo dopadnúť."
Zverev nevyužil šancu na zisk tretieho titulu z turnaja majstrov, predtým na prestížnom podujatí triumfoval v rokoch 2021 a 2018. Napriek nedeľňajšej prehre však rok 2026 zakončí na vrchole mužského svetového rebríčka. V tejto sezóne vybojoval cenné trofeje na Roland Garros i US Open, vo Wimbledone prehral až vo finále so Sinnerom. V októbri sa stal historicky druhou nemeckou mužskou svetovou jednotkou po Borisovi Beckerovi.
„Nechal som na kurte všetko, nemám si čo vyčítať. Carlos bol v rozhodujúcich momentoch lepší, blahoželám mu k zisku titulu. Napriek prehre to bola pre mňa výnimočná sezóna, veď som získal prvé dva grandslamové tituly a prezimujem na čele svetového rebríčka. Na turnajoch veľkej štvorky som dlho nemohol prelomiť prekliatie, na parížskej antuke sa mi to konečne podarilo a naštartovalo ma to aj do ďalšieho priebehu sezóny," zdôraznil olympijský šampión z OH 2020 v Tokiu.
„Počúval som rady môjho dedka. Vždy mi hovoril, že v tenise sú alfou a omegou úspechu hlava, srdce a guráž. Prízvukoval mi, že tieto tri veci musím demonštrovať vždy, keď idem na kurt. Na každom tréningu a v každom zápase. Spolu s babkou sledovali finále doma na televíznej obrazovke. Touto cestou by som sa chcel starým rodičom poďakovať a odkázať im, že ich milujem," uviedol pre oficiálnu webovú stránku ATP Alcaraz, ktorý sa stal vo februári na Australian Open najmladším hráčom v histórii s kompletnou zbierkou grandslamových trofejí.
Vo finále turnaja majstrov uspel na druhý pokus. Vlani prehral s Talianom Jannikom Sinnerom, ktorý musel predčasne ukončiť sezónu pre zranenie kolena. „Bol to pre mňa famózny týždeň. Prežil som počas neho spoločne s mojím tímom ťažké chvíle, mal som zdravotné problémy, no dokázal som to ustáť. Som na seba veľmi hrdý. Je skvelé, že na konci sezóny dokážem predvádzať takýto skvelý tenis. Na túto trofej som poľoval veľmi dlho, som šťastný, že ju mám konečne vo svojej zbierke. Znamená pre mňa veľmi veľa."
Španiel pre problémy so zápästím nútene pauzoval štyri mesiace. Nemohol obhajovať titul na Roland Garros a vynechal aj Wimbledon. Do súťažného kolotoča sa vrátil na US Open, na ktorom prehral vo štvrťfinále po päťsetovej dráme s domácim Američanom Benom Sheltonom. „Boli to pre mňa krušné momenty. Musel som odložiť môj návrat na kurty, lebo som stále nebol fit. Nečakal som, že záver sezóny bude pre mňa taký úspešný. Lepšie to ani nemohlo dopadnúť."
Zverev nevyužil šancu na zisk tretieho titulu z turnaja majstrov, predtým na prestížnom podujatí triumfoval v rokoch 2021 a 2018. Napriek nedeľňajšej prehre však rok 2026 zakončí na vrchole mužského svetového rebríčka. V tejto sezóne vybojoval cenné trofeje na Roland Garros i US Open, vo Wimbledone prehral až vo finále so Sinnerom. V októbri sa stal historicky druhou nemeckou mužskou svetovou jednotkou po Borisovi Beckerovi.
„Nechal som na kurte všetko, nemám si čo vyčítať. Carlos bol v rozhodujúcich momentoch lepší, blahoželám mu k zisku titulu. Napriek prehre to bola pre mňa výnimočná sezóna, veď som získal prvé dva grandslamové tituly a prezimujem na čele svetového rebríčka. Na turnajoch veľkej štvorky som dlho nemohol prelomiť prekliatie, na parížskej antuke sa mi to konečne podarilo a naštartovalo ma to aj do ďalšieho priebehu sezóny," zdôraznil olympijský šampión z OH 2020 v Tokiu.