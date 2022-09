Alcaraz po prvom grandslamovom triumfe najmladšou svetovou jednotkou

muži - dvojhra - finále:



Carlos Alcaraz (Šp.-3) - Casper Ruud (Nór.-5) 6:4, 2:6, 7:6 (1), 6:3

New York 12. septembra (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz triumfoval v mužskej dvojhre na US Open a získal prvý grandslamový titul v kariére. Vo finále zdolal v pozícii turnajovej trojky nasadenú päťku Nóra Caspera Ruuda 6:4, 2:6, 7:6 (1), 6:3. Vo veku 19 rokov a 4 mesiace sa stal v pondelok najmladšou svetovou jednotkou v histórii.Duel medzi Alcarazom a Ruudom boi priamym súbojom o post lídra rebríčka ATP. Španiel nadviazal na víťazstvo nad Nórom z finále marcového turnaja Masters 1000 v Miami a upravil vzájomnú bilanciu na 3:0. Z New Yorku si odnáša prémiu 2,6 milióna USD pred zdanením a 2000 bodov do rebríčka. Alcaraz je druhým najmladším šampiónom US Open po legendárnom Američanovi Petovi Samprasovi, ktorý vybojoval svoju prvú trofej, keď mal 19 rokov a 28 dní.Pre 23-ročného Ruuda to bolo druhé neúspešné grandslamové finále. V júni v dueli o titul na antukovom Roland Garros v Paríži podľahol v troch setoch Alcarazovmu krajanovi Rafaelovi Nadalovi. Nór bude v novom vydaní rebríčka svetovou dvojkou a vylepší si kariérne maximum.Zápas o titul v mužskom singli na tohtoročnom US Open sa od začiatku vyznačoval veľkou intenzitou. Ruud čelil v úvodnom geme dvom brejkbalom, no odvrátil ich a v ďaľšej hre viedol pri podaní Alcaraza 40:15. Španiel si však pomohol dvoma kvalitnými prvými podaniami, udržal si servis a v treťom geme Ruuda brejkol, čo bol rozhodujúci moment prvého setu. Alcaraz v dôležitých momentoch demonštroval, že má veľký cit pre loptičku, v ťažkých výmenách si dokázal pomôcť precíznymi volejmi.V druhom dejstve Ruud pridal na agresivite, od stavu 2:2 získal štyri gemy za sebou a vyrovnal na 1:1 na sety. Alcaraz sa rýchlo otriasol a na začiatku tretieho dejstva sa ujal vedenia 2:O. Ruud však vyrovnal na 2:2 a za stavu 6:5 si pri servise Alcaraza vypracoval dva setbaly. Španiel ich odvrátil a vynútil si tajbrejk, v ktorom dominoval, keď profitoval aj zo štyroch nevynútených chýb súpera. Vo štvrtom sete Alcaraz skvele servoval, vďaka brejku v šiestom geme odskočil Ruudovi na 4:2 a zápas už dotiahol do úspešného konca. V deviatom geme premenil pri vlastnom servise v poradí druhý mečbal.Alcaraz v úvode slávnostného príhovoru vzdal úctu obetiam teroristického útoku v New Yorku. "," uviedol po životnom úspechu zverenec Juana Carlosa Ferrera, šampióna Roland Garros z roku 2003.Aj Ruud sa v úvode svojho prejavu dotkol udalostí spred 21 rokov. "