Alcaraz postúpil do 3. kola turnaja ATP Masters 1000 v Cincinnati

dvojhra - 2. kolo:



Jakub Menšík (ČR-16) - Ethan Quinn (USA) 6:4, 6:2, Andrej Rubľov (Rus.-9) - Learner Tien (USA) 7:6 (4), 6:3, Roberto Bautista Agut (Šp.) - Cameron Norrie (V.Brit.-32) 6:4, 6:3, Alexei Popyrin (Austr.-21) - Martin Landaluce (Šp.) 7:6 (3), 6:3, Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Damir Džumhur (Bos.) 6:1, 2:6, 6:3, Jenson Brooksby (USA) - Arthur Cazaux (Fr.) 7:5, 6:1, Adam Walton (Austr.) - Daniil Medvedev (Rus.-12) 6:7 (0), 6:4, 6:1, Hamad Medjedovič (Srb.) - Tallon Griekspoor (Hol.-26) 6:4, 7:6 (3), Luca Nardi (Tal.) - Denis Shapovalov (Kan.-24) 6:7 (5), 6:3, 6:4, Ben Shelton (USA-5) - Camilo Ugo Carabelli (Arg.) 6:3, 3:1, Carabelli skreč, Karen Chačanov (Rus.-14) - Valentin Royer (Fr.) 6:4, 7:6 (6), Brandon Nakashima (USA-27) - Alexander Blockx (Belg.) 4:6, 6:3, 7:6 (5), Alexander Zverev (Nem.-3) - Nishesh Basavareddy (USA) 6:3, 6:3



Cincinnati 11. augusta (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz postúpil do 3. kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Cincinnati. V pozícii nasadenej dvojky zdolal v 2. kole Damira Džumhura z Bosny a Hercegoviny v troch setoch 6:1, 2:6, 6:3. Jeho ďalším súperom bude Srb Hamad Medjedovič.Uspel aj tretí nasadený Nemec Alexander Zverev, ktorý si v 2. kole poradil s Američanom Nisheshom Basavareddym v dvoch setoch 6:3, 6:3.