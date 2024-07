dvojhra - osemfinále:



Carlos Alcaraz (Šp.-3) - Ugo Humbert (Fr.-16) 6:3, 6:4, 1:6, 7:5

Londýn 7. júla (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz postúpil do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Vlaňajší šampión a tretí nasadený hráč zdolal v nedeľňajšom osemfinále Francúza Uga Humberta v štyroch setoch 6:3, 6:4, 1:6 a 7:5.Šestnásty nasadený hráč narobil favoritovi problémy hlavne v treťom sete, v ktorom ho dokázal trikrát po sebe brejknúť v treťom, piatom i siedmom geme. Alcaraz dovtedy nestratil ani raz svoje podanie. Servis ho nepodržal ani vo štvrtom dejstve, keď po dvoch stratách prehrávala 3:4, následne však odvrátil tri brejkbaly a v 12. geme využil prvý mečbal. Vo štvrťfinále ho čaká lepší zo súboja medzi Tommym Paulom a Robertom Bautistom Agutom.Nedeľňajší program narušil dážď, pre ktorý sa začalo hrať o takmer dve hodiny neskôr a do 18.00 h sa v All England Clube dohrali iba dva zápasy.