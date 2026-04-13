Alcaraz pred Barcelonou: Súboj so Sinnerom je extra motivácia
Barcelona 13. apríla (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz v pondelok povedal, že jeho rivalita so staronovou svetovou jednotkou Jannikom Sinnerom mu pred turnajom ATP v Barcelone dodáva extra motiváciu.
Dvadsaťštyriročný Talian v nedeľu zdolal Alcaraza vo finále antukového turnaja ATP 1000 v Monte Carle a zosadil ho z čela svetového rebríčka. Alcaraz si môže prvé miesto vziať späť, ak tento týždeň zvíťazí v Barcelone, kde vlani skončil druhý. „Myslím si, že súboj o pozíciu svetovej jednotky medzi mnou a Jannikom je veľmi krásny a je to pre mňa pravdepodobne aj extra motivácia. Pravdou je, že s Jannikom máme veľmi dobrý vzťah. Samozrejme, nie je to veľmi osobné – nechodíme spolu na večere ani sa spolu nestretávame pri jedle, ale myslím si, že náš vzťah mimo kurtu je veľmi dobrý,“ povedal Alcaraz novinárom podľa agentúry AFP.
Dvadsaťdvaročný Španiel uviedol, že Sinner ho posúva k tomu, aby bol lepším hráčom, hoci tento týždeň mu v Barcelone „chýbať nebude“. Sedemnásobný grandslamový víťaz zároveň priznal, že ho teší, keď vidí, ako Sinner robí na antuke „obrovské pokroky“, a že sú si veľmi vyrovnaní na každom povrchu. „Snažím sa každý deň posúvať svoje hranice, a preto je skvelé mať ho ako referenčný bod a sledovať, ako dosahuje všetky tie úspechy. Keď proti sebe hráme, medzi mnou a ním vlastne neexistuje favorit. Nezáleží na tom, či hráme na tráve, tvrdom povrchu alebo antuke,“ dodal Alcaraz, ktorý vyhral turnaj v Barcelone dvakrát (2022, 2023). V utorok sa v 1. kole stretne s Fínom Ottom Virtanenom.
