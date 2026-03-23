Alcaraz prehral v 3. kole v Miami s Kordom: Bol neuveriteľný
Korda podával na víťazstvo už v druhom sete za stavu 5:4, ale Španiel súboj poslal do rozhodujúceho tretieho setu.
Autor TASR
Miami 22. marca (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa s turnajom ATP Masters 1000 v Miami rozlúčil už v 3. kole dvojhry. V pozícii nasadenej jednotky prehral s domácim Američanom Sebastianom Kordom 3:6, 7:5, 4:6. Kordov krajan Taylor Fritz zdolal v pozícii nasadenej šestky ďalšieho amerického hráča Reillyho Opelku 6:3, 6:4.
Korda podával na víťazstvo už v druhom sete za stavu 5:4, ale Španiel súboj poslal do rozhodujúceho tretieho setu. „Samozrejme, bol to ťažký zápas. Myslím si, že Korda bol dnes neuveriteľný. Odohral skvelý duel. Bolo tam veľa vyrovnaných momentov, ktoré som jednoducho nevyužil naplno. Myslím si, že v tomto ohľade bol lepší,“ povedal Alcaraz po vypadnutí.
Korda, ktorému patrí vo svetovom rebríčku 36. pozícia, sa tak stal najnižšie nasadeným hráčom, ktorý zdolal Alcaraza od vlaňajšieho 2. kola v Miami. Vtedy sa to podarilo 55. Davidovi Goffinovi z Belgicka. „Určite tam bolo veľa napätých momentov. Ale myslím si, že dnes bola najdôležitejšia viera. Vrátil som sa k tomu, že verím, odovzdal som sa každému jednému úderu a našťastie sa mi to nakoniec podarilo,“ citovala Američana agentúra AP.
Korda ďalej narazí na kvalifikanta Martina Landaluceho, ktorý zvíťazil nad 14. nasadeným Karenom Chačanovom 6:3, 7:6 (2). Z postupu sa tešil aj 24. hráč „pavúka“ Valentin Vacherot po triumfe nad Matteom Berrettinim 7:6 (5), 6:4.
muži - dvojhra - 3. kolo:
Arthur Fils (Fr.-28) - Stefanos Tsitsipas (Gréc.) 6:0, 6:1, Valentin Vacherot (Mon.-24) - Matteo Berrettini (Tal.) 7:6 (5), 6:4, Martin Landaluce (Šp.) - Karen Chačanov (Rus.-14) 6:3, 7:6 (2), Tommy Paul (USA-22) - Raphaël Collignon (Belg.) 6:2, 3:6, 7:6 (5), Tomas Martin Etcheverry (Arg.-29) - Rafael Jodar (Šp.) 7:5, 6:4, Sebastian Korda (USA) - Carlos Alcaraz (Šp.-1) 6:3, 5:7, 6:4, Taylor Fritz (USA-6) - Reilly Opelka (USA) 6:3, 6:4, Jiří Lehečka (ČR-21) - Ethan Quinn (USA) 6:3, 7:6 (6)
