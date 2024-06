Alcaraz prvým finalistom mužskej dvojhry na Roland Garros

muži - dvojhra - semifinále:



Carlos Alcaraz (Šp.-3) - Jannik Sinner (Tal.-2) 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3





Paríž 7. júna (TAASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa prvýkrát v kariére prebojoval do finále mužskej dvojhry na Roland Garros. Vlaňajší wimbledonský šampión zdolal v semifinále v pozícii turnajovej trojky druhého nasadeného Taliana Jannika Sinnera po päťsetovej bitke 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3. V dueli o tretí grandslamový titul nastúpi v nedeľu proti víťazovi súboja medzi Nemcom Alexandrom Zverevom a Nórom Casperom Ruudom.Sinner mal v zápase s Alcarezom raketový štart, keď dvakrát prelomil podanie Španiela a vybudoval si náskok 4:0. Talian dokázal súpera rozbehať a pretlačiť v dlhých výmenách, nerobil takmer žiadne nevynútené chyby. Alcaraz síce znížil na 2:4, no koncovka prvého setu patrila Sinnerovi. Alcaraz pôsobil na dvorci nervóznym dojmom, empajrovej rozhodkyni sa pri výmene strán sťažoval, že nemá k dispozícii ľad a uteráky.V úvode druhého dejstva sa Sinner po rýchlom brejku ujal vedenia 2:0. Alcaraz v ďalších minútach výrazne zlepšil svoj výkon, na jeho konto začali pribúdať víťazné údery z forhendu. Španiel získal päť gemov za sebou a druhý set sa stal jeho korisťou. Alcaraz sa dostal na koňa a v treťom dejstve za stavu 1:1 po skvelom obhodení Sinnerovi opäť zobral podanie. Talian však vďaka sérii forhendových winnerov hneď vzápätí kontroval rebrejkom. Po víťaznom bekhendovom returne v šiestom geme odskočil Alcarazovi na 4:2 a tretí set dotiahol do úspešného konca.Vo štvrtom dejstve si až do deviateho gemu obaja hráči suverénne držali podanie. V desiatej hre sa Alcaraz dostal k brejkbalu, ktorý premenil po víťaznom bekhendovom krose a vynútil si rozhodujúce dejstvo. V ňom išiel rýchlo do vedenia 3:0 a šancu postúpiť do prvého finále na antukovom vrchole sezóny už z rúk nepustil. V deviatom geme premenil tretí mečbal a upravil vzájomnú bilanciu so Sinnerom na 5:4. Talian bude napriek prehre v pondelok premiérovo mužskou svetovou jednotkou, na čele rebríčka ATP vystrieda Srba Novaka Djokoviča." uviedol Alcaraz v pozápasovom interview s bývalým španielskym tenistom Alexom Corretjom. Na Roland Garros môže Alcaraz napodobniť svojho trénera Juana Carlosa Ferrera, ktorý zdvihol nad hlavu Pohár mušketierov v roku 2003.