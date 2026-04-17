Piatok 17. apríl 2026Meniny má Rudolf
Alcaraz sa pre zranenie zápästia odhlásil z turnaja Masters v Madride

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Barcelona 17. apríla (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa pre zranenie zápästia odhlásil aj z budúcotýždňového antukového turnaja ATP Masters 1000 v Madride. Už v stredu musel z rovnakého dôvodu odstúpiť z prebiehajúceho podujatia v Barcelone a nie je isté, či bude môcť obhajovať titul na Roland Garros (od 24. mája).

„Madrid je domáci turnaj, jeden z najvýznamnejších dátumov v mojom kalendári. Preto ma bolí, že tam nebudem môcť hrať druhý rok po sebe. O to viac, že tento turnaj pred mojimi fanúšikmi je pre mňa výnimočný,“ odkázal Alcaraz, ktorý minulý víkend prehral vo finále podujatia Masters 1000 v Monte Carle s Talianom Jannikom Sinnerom a ten ho tak vystriedal na poste svetovej jednotky.

Alcaraz triumfoval na turnaji v Madride v rokoch 2022 a 2023, vlani podujatie vynechal pre svalové problémy. V piatok sa z Madridu odhlásil aj srbský tenista Novak Djokovič, ktorý sa ešte úplne nezotavil zo zranenia ramena.
