< sekcia Šport
Alcaraz sa stal prvýkrát víťazom turnaja majstrov
Alcaraz síce v úvodnom geme nevyužil brejkbaly, v ďalších minútach však dvakrát prelomil Zverevovo podanie a vybudoval si náskok 4:1.
Autor TASR,aktualizované
Turín 22. novembra (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa stal prvýkrát v kariére víťazom turnaja majstrov. Vo finále dvojhry zdolal v Turíne v pozícii nasadenej dvojky turnajovú jednotku Nemca Alexandra Zvereva 6:2, 7:6 (7). Na prestížnom podujatí ani raz neokúsil trpkosť prehry a z metropoly Piemontu si odnáša prémiu 4,71 milióna eur pred zdanením.
Zverev nevyužil šancu na zisk tretieho titulu z turnaja majstrov, predtým na ATP Finals triumfoval v rokoch 2021 a 2018. Napriek nedeľňajšej prehre však rok 2026 zakončí na vrchole mužského svetového rebríčka. V tejto sezóne vybojoval cenné trofeje na grandslamových turnajoch Roland Garros i US Open a stal sa historicky druhou nemeckou mužskou svetovou jednotkou po Borisovi Beckerovi.
Alcaraz síce v úvodnom geme nevyužil brejkbaly, v ďalších minútach však dvakrát prelomil Zverevovo podanie a vybudoval si náskok 4:1. Olympijský šampión z OH 2020 v Tokiu ešte znížil na 2:4, následne však opäť stratil servis a Alcaraz si už koncovku prvého setu postrážil. Španiel kvalitne returnoval a dokázal Nemca pretlačiť v dlhých výmenách.
Na začiatku druhého dejstva po rýchlom brejku odskočil Zverevovi na 4:2. Nemec nezložil zbrane, šnúrou troch gemov otočil na 5:4 a vynútil si tajbrejk. V ňom dokázal otočiť z 0:3 na 6:3, no Alcaraz odvrátil tri setbaly, za stavu 8:7 premenil po víťaznom bekhende druhý mečbal a upravil vzájomnú bilanciu s Nemcom na 8:6. Španiel uspel vo finále turnaja majstrov sa druhý pokus. Vlani prehral s Talianom Jannikom Sinnerom, ktorý musel predčasne ukončiť túto sezónu pre zranenie kolena. Alcaraz je po Američanovi Andrem Agassim, Švajčiarovi Rogerovi Federerovi a Srbovi Novakovi Djokovičovi štvrtý hráč, ktorý ma vo svojej zbierke tituly zo všetkých štyroch grandslamových turnajov i koncoročného vrcholu sezóny.
„Bol to pre mňa famózny týždeň. Prežil som počas neho spoločne s mojím tímom ťažké chvíle, mal som zdravotné problémy, no dokázal som to ustáť. Som na seba hrdý. Je skvelé, že na konci sezóny dokážem predvádzať takýto skvelý tenis. Na túto trofej som poľoval veľmi dlho, som šťastný, že ju mám konečne vo svojej zbierke. Znamená
pre mňa veľmi veľa," uviedol Alcaraz v pozápasovom interview.
Zverev uznal kvality súpera. „Nechal som na kurte všetko, nemám si čo vyčítať. Carlos bol v rozhodujúcich momentoch lepší, blahoželám mu k zisku titulu. Napriek prehre to bola pre mňa výnimočná sezóna, veď som získal prvé dva grandslamové tituly a prezimujem na čele svetového rebríčka."
turnaj majstrov v Turíne
dvojhra - finále:
Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Alexander Zverev (Nem.-1) 6:2, 7:6 (7)
Zverev nevyužil šancu na zisk tretieho titulu z turnaja majstrov, predtým na ATP Finals triumfoval v rokoch 2021 a 2018. Napriek nedeľňajšej prehre však rok 2026 zakončí na vrchole mužského svetového rebríčka. V tejto sezóne vybojoval cenné trofeje na grandslamových turnajoch Roland Garros i US Open a stal sa historicky druhou nemeckou mužskou svetovou jednotkou po Borisovi Beckerovi.
Alcaraz síce v úvodnom geme nevyužil brejkbaly, v ďalších minútach však dvakrát prelomil Zverevovo podanie a vybudoval si náskok 4:1. Olympijský šampión z OH 2020 v Tokiu ešte znížil na 2:4, následne však opäť stratil servis a Alcaraz si už koncovku prvého setu postrážil. Španiel kvalitne returnoval a dokázal Nemca pretlačiť v dlhých výmenách.
Na začiatku druhého dejstva po rýchlom brejku odskočil Zverevovi na 4:2. Nemec nezložil zbrane, šnúrou troch gemov otočil na 5:4 a vynútil si tajbrejk. V ňom dokázal otočiť z 0:3 na 6:3, no Alcaraz odvrátil tri setbaly, za stavu 8:7 premenil po víťaznom bekhende druhý mečbal a upravil vzájomnú bilanciu s Nemcom na 8:6. Španiel uspel vo finále turnaja majstrov sa druhý pokus. Vlani prehral s Talianom Jannikom Sinnerom, ktorý musel predčasne ukončiť túto sezónu pre zranenie kolena. Alcaraz je po Američanovi Andrem Agassim, Švajčiarovi Rogerovi Federerovi a Srbovi Novakovi Djokovičovi štvrtý hráč, ktorý ma vo svojej zbierke tituly zo všetkých štyroch grandslamových turnajov i koncoročného vrcholu sezóny.
„Bol to pre mňa famózny týždeň. Prežil som počas neho spoločne s mojím tímom ťažké chvíle, mal som zdravotné problémy, no dokázal som to ustáť. Som na seba hrdý. Je skvelé, že na konci sezóny dokážem predvádzať takýto skvelý tenis. Na túto trofej som poľoval veľmi dlho, som šťastný, že ju mám konečne vo svojej zbierke. Znamená
pre mňa veľmi veľa," uviedol Alcaraz v pozápasovom interview.
Zverev uznal kvality súpera. „Nechal som na kurte všetko, nemám si čo vyčítať. Carlos bol v rozhodujúcich momentoch lepší, blahoželám mu k zisku titulu. Napriek prehre to bola pre mňa výnimočná sezóna, veď som získal prvé dva grandslamové tituly a prezimujem na čele svetového rebríčka."
turnaj majstrov v Turíne
dvojhra - finále:
Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Alexander Zverev (Nem.-1) 6:2, 7:6 (7)