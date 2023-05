Alcaraz si chce na OH 2024 v Paríži zahrať štvorhru po boku Nadala

Paríž 26. mája (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz si chce na OH 2024 v Paríži zahrať štvorhru po boku svojho krajana Rafaela Nadala. Pre štrnásťnásobného šampióna Roland Garros by mala byť budúca sezóna posledná v kariére. Nadal pre problémy s bedrovým kĺbom tento rok nemôže obhajovať titul na antukovom vrchole sezóny.



"Ak by som si v Paríži zahral štvorhru po boku Rafu, bol by to splnený sen. Dúfam, že bude čo najskôr opäť fit a dostane sa do skvelej formy. Veľmi ma zarmútila správa, že v tomto toku ho neuvidíme na Roland Garros. Želám mu skoré uzdravenie," uviedol Alcaraz pre akreditované médiá dva dni pred štartom druhého podujatia veľkej štvorky, na ktorom bude nasadenou jednotkou.