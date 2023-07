Alcaraz si splnil sen: Vo wimbledonskom finále zdolal Djokoviča

muži - dvojhra - finále:



Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Novak Djokovič (Srb.-2) 1:6, 7:6 (6), 6:1, 3:6, 6:4

Londýn 16. júla (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa stal prvýkrát víťazom Wimbledonu a získal druhý grandslamový titul v kariére. Vo finále zdolal v pozícii turnajovej jednotky druhého nasadeného obhajcu trofeje Srba Novaka Djokoviča po takmer päťhodinovej päťsetovej dráme 1:6, 7:6 (6), 6:1, 3:6, 6:4. Vďaka triumfu zostane vlaňajší šampión US Open na čele svetového rebríčka ATP.Dvadsaťročný Alcaraz ukončil 34-zápasovú víťaznú šnúru Djokoviča na tráve All England Clubu a uštedril mu prvú prehru na wimbledonskom centri od júla 2013. Z Londýna si odnáša prémiu 2,35 milióna libier pred zdanením a 2000 bodov do rebríčka. Djokovič nevyužil šancu získať ôsmu wimbledonskú singlovú trofej a vyrovnať zápis Švajčiara Rogera Federera. Celkovo má na konte rekordných 23 grandslamových titulov, o jeden viac ako Španiel Rafael Nadal.Alcaraz mal hneď v úvodnom geme duelu s Djokovičom k dispozícii brejkbal. Srb si však podržal servis a v ďalších minútach na dvorci dominoval. Dvakrát prelomil podanie Alcaraza a v prvom sete si vybudoval rozhodujúci náskok 5:0. Srb výborne returnoval i čítal hru, jeho údery mali optimálnu dĺžku. Alcarazovi nefungovalo prvé podanie a po druhom dokázal uhrať iba minimum fiftínov.V druhom dejstve Španiel pridal na agresivite a po rýchlom brejku sa ujal vedenia 2:0. Djokovič však rýchlo vyrovnal na 2:2 a o osude setu napokon rozhodol až tajbrejk. V jeho úvode viedol Srb 3:0, no Alcaraz vyrovnal na 3:3 a v dramatickej koncovke slávil úspech. Djokovič spravil za stavu 6:5 dve nevynútené chyby z bekhendu a ponúkol Alcarazovi setbal. Španiel ho vďaka skvelému bekhendovému returnu využil a ukončil Djokovičovu sériu 14 víťazných tajbrejkov na grandslamoch.Alcaraz sa dostal na koňa a hneď v úvodnej hre tretieho setu zobral Djokovičovi servis. Za stavu 3:1 v "" vyše 26-minútovom geme Srba opäť brejkol a tretie dejstvo už dotiahol do úspešného konca. Djokovič robil vo výmenách príliš veľa chýb, nevychádzali mu stopbaly. Pred štvrtým setom zamieril do šatne a pauza mu pomohla. Na kurt sa vrátil ako pokropený živou vodou, našiel novú energiu. Dvakrát Alcarazovi zobral podanie a vynútil si rozhodujúce dejstvo.V ňom však za stavu 1:1 po Alcarazovom obhodení prišiel o servis. V návale frustrácie následne rozmlátil raketu a stĺpik siete a od írskeho empajrového rozhodcu si vyslúžil varovanie. Alcaraz potvrdil brejk čistou hrou a šancu na zisk prvého wimbledonského titulu už z rúk nepustil. V desiatom geme využil hneď prvý mečbal a upravil vzájomnú bilanciu s Djokovičom na 2:1. Srbovi odplatil semifinálovú prehru z Roland Garros. Alcaraz vyhral už deviaty z desiatich päťsetových duelov. V rozhodujúcom sete zahral 18 víťazných úderov, Djokovič iba tri.