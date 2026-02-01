< sekcia Šport
Alcaraz skompletizoval kariérny grandslam, vo finále zdolal Djokoviča
Španiel sa stal len šiestym hráčom v tzv. „Open ére“, ktorému sa podarilo zdvihnúť nad hlavu víťaznú trofej na všetkých štyroch grandslamových turnajoch sezóny.
Autor TASR
Melbourne 1. februára (TASR) - Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa stal víťazom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open. V pozícii svetovej jednotky zdolal po viac ako troch hodinách vo finále Srba Novaka Djokoviča v štyroch setoch 2:6, 6:2, 6:3 a 7:5. Alcaraz skompletizoval vo veku 22 rokov a 272 dní kariérny grandslam ako historicky najmladší hráč v dvojhre.
Španiel sa stal len šiestym hráčom v tzv. „Open ére“, ktorému sa podarilo zdvihnúť nad hlavu víťaznú trofej na všetkých štyroch grandslamových turnajoch sezóny. Pri svojej premiérovej účasti vo finále Australian Open získal celkovo siedmy grandslamový titul, a to len pri 20. účasti v dvojhre na grandslamoch. Za víťazstvo v Melbourne zinkasoval približne 2,44 milióna eur, do rebríčka ATP získal 2000 bodov a potvrdil status svetovej jednotky. V bilancii vzájomných zápasov s Djokovičom zároveň vyrovnal skóre na zhodne päť výhier a päť prehier.
Djokovičovi sa naopak nepodarilo pridať do zbierky rekordný 25. grandslamový titul, čím by sa osamostatnil na čele historických tabuliek pred Austrálčankou Margaret Courtovou. Pri rekordnej 11. účasti vo finále Australian Open nedokázal v Melbourne prvýkrát v kariére uspieť. Celkovo si 38-ročný Srb zahral na grandslamoch 38. finálový duel, premiérovo od Wimbledonu 2024.
Po ťažkých semifinálových zápasoch nastúpili obaja finalisti na kurt sebavedomo a bez výraznejších starostí si v prvých troch gemoch postrážili svoje podanie. Zmena sa udiala v štvrtej hre, kde Djokovič dokázal v dlhších výmenách Alcaraza dostať do úzkych a napokon získať prvý brejk zápasu. Z nadobudnutej výhody dokázal skúsený Srb vyťažiť maximum, bez viditeľnejších chýb vo svojej hre dokázal aj druhýkrát prelomiť podanie súpera a úvodné dejstvo napokon získať výsledkom 6:2.
Djokoviča naďalej zdobil aj v druhom sete takticky dokonalý výkon, na odlišné podmienky sa vedel lepšie adaptovať ako Alcaraz. Španiel si však postupne herne nachádzal cestu a v treťom geme získal prvýkrát v zápase brejk. Alcarazovi tento moment dodal potrebné sebavedomie, za stavu 4:2 opäť získal výhodu na svoju stranu a hneď prvý setbal využil k tomu, aby druhý set získal po výsledku 6:2 a vyrovnal tak stav finálového stretnutia.
Djokovič sa otriasol z predošlého diania na kurte a v treťom sete opäť výrazne vzdoroval svetovej a nasadenej jednotke. Do štvrtého gemu si obaja tenisti strážili svoje podanie, potom však Alcaraz zvýšil úroveň svojej hry a bez výraznejších problémov otočil vývoj finálového stretnutia na svoju stranu. Djokovič síce ešte odvrátil niekoľko setbalov, ale v deviatej hre napokon Alcaraz dotiahol svoju snahu do úspešného konca a po výsledku 6:3 viedol v zápase už 2:1 na sety.
Štvrtý set sa vyvíjal podobné ako predošlé dva, v úvode sa opierali Alcaraz s Djokovičom o svoje podanie a nik sa nevedel dostať do trháku. Divákom predvádzali strhujúcu finálovú bitku, z pohľadu vynaloženej energie bol na tom lepšie Španiel. V deviatej hre mal Djokovič viacero možností na získanie brejku, ale svoju snahu nedokázal dotiahnuť do úspešného konca. O osude štvrtého setu a napokon celého zápasu rozhodol dvanásty gem, v ktorom nasadená štvorka urobila viacero nevynútených chýb a hneď prvý mečbal využil Alcaraz k tomu, aby sa mohol radovať z prvého triumfu v kariére na Australian Opan a skompletizovania kariérneho grandslamu.
muži - dvojhra - finále:
Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Novak Djokovič (Srb.-4) 2:6, 6:2, 6:3, 7:5
